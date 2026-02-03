Гидрометцентр РТ рассказал об отрицательных погодных аномалиях февраля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аномальные холода накрыли Татарстан на этой неделе. В ближайшие пять дней среднесуточная температура воздуха по республике будет ниже климатической нормы на 6,4 градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«По данным Гидрометцентра РТ, среднемесячная температура воздуха в феврале в норме в нашем регионе составляет -10,7 градуса, осадки в среднем по республике выпадают на уровне 26,1 миллиметра. В ближайшую декаду холодная аномалия в республике составит до 4 градусов», – отметил он.

По данным собеседника «Татар-информа», особенно холодными в регионе будут ближайшие дни.

Завтра, 4 февраля, ночью из-за близости атмосферного фронта пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможны слабые метели. Днем под влиянием гребня антициклона вероятность осадков невелика. Минимальные температуры воздуха ночью и утром составят -23, -28 градусов, при прояснениях – до -31 градуса. Днем ожидается от -19 до -24 градусов.

В четверг, 5 февраля, республика окажется на периферии юго-западного антициклона. Существенных осадков не прогнозируется. Минимальные температуры воздуха ночью составят -23, -28 градусов, при прояснениях на востоке республики похолодает до -33 градусов. Максимальные температуры воздуха днем составят от -11 до -16 градусов, на востоке – до -21 градуса.

В пятницу, 6 февраля, под влиянием антициклона сохранится погода без существенных осадков. Температуры ночью и утром понизятся до -14, -19 градусов, при прояснениях – до -22 градусов, днем ожидается -9, -14 градусов.

В субботу, 7 февраля, при прохождении смещающегося с запада атмосферного фронта прогнозируются снег, местами метели и сильный ветер. Температуры днем повысятся до -6, -11 градусов.

