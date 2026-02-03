После снегопадов – резкое похолодание: чего ждать от погоды в феврале в Татарстане

После рекордного снегопада Татарстан готовится к аномальному похолоданию. Впрочем, морозная передышка будет недолгой – уже в субботу синоптики прогнозируют новую волну сильных осадков. Какой будет погода в ближайшую декаду и весь февраль, «Татар-информу» рассказали специалисты.





За январь в разных районах Татарстана выпало от 150 до 180% месячной нормы осадков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кристин» испортила погоду в Татарстане

Последствия мощного снежного циклона, который прошелся по ряду регионов страны, до сих пор ликвидируют в Поволжье и Татарстане.

«В воскресенье в регионе уже начал портить погоду новый ненастный вихрь, которому европейские метеорологи дали имя «Кристин». Ранее он катком проехался по Европе. Только в Португалии от стихии погибли по меньшей мере пять человек, еще сотни тысяч остались без света. Циклон вызвал наводнения, оползни, ураганный ветер повредил множество строений. Буря не щадила ни древние соборы, ни спортивные арены», – сообщил в соцсетях ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на этой неделе снегопады прекращаются, а температурный режим будет весьма морозным. В Центральной России слабый снег ожидается в пятницу.

«Повторился январский рекорд 2016 года»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Татар-информу», что в целом за январь в разных районах Татарстана выпало от 150 до 180% месячной нормы осадков. Большой вклад в эту снежную копилку внесли последние снегопады.

«За 1 февраля выпала треть месячной нормы, высота снежного покрова сразу подскочила практически на 10 см. Сейчас она составляет 71 см – это довольно значительная величина. Да, не рекорд, но очень-очень значительная величина, особенно по сравнению с предыдущими годами», – рассказал он.

Всего за январь в регионе выпало 76 мм, и еще 11 мм добавилось в первый день февраля.

«По сути дела, это повторение январского рекорда 2016 года, тогда тоже выпало 87 мм. Так что погода сложная», – отметил Шувалов.

Последние обильные снегопады синоптик также объясняет приходом в нашу республику южного циклона.

«Это южный циклон с хорошим количеством осадков», – сказал Шувалов.

После рекордного снегопада Татарстан готовится к аномальному похолоданию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан оказался в холодном секторе циклона»

В понедельник в Казани снегопады закончились, и к концу дня существенно похолодало.

«Ожидается холодная неделя с температурой ночью минус 23-28 градусов, днем – минус 15-20 градусов. Теплый сектор с осадками ушел, Татарстан оказался в холодном секторе циклона», – добавил Александр Шувалов.

По словам синоптика, следующий южный циклон с небольшим количеством осадков проходит восточнее и только краем заденет Набережные Челны. Отмечается рост атмосферного давления и распространение гребня скандинавского антициклона.

«Поскольку в Черноземье, в соседних областях, уже достаточно холодно (до минус 25 градусов), то этот воздух как раз и приходит в Татарстан. Так что минус 20-25 градусов в ночные часы – это то, что ждет республику в ближайшее время», – еще раз предупредил Шувалов.

Февраль будет аномально холодным

По данным руководителя прогностического центра «Метео», прогноз погоды на ближайшую декаду в Татарстане «не самый утешительный». Прогнозируется отрицательная температурная аномалия на уровне минус 5-6 градусов.

«И этого вполне будет достаточно для того, чтобы весь февраль оказался ниже нормы. Вторая половина месяца, скорее всего, будет менее морозной, чем первая. В целом февраль окажется на 2-3 градуса ниже по температуре по отношению к климатической норме», – пояснил Шувалов.

По климатическим меркам февраль считается малоснежным и достаточно холодным месяцем. По данным Гидрометцентра РТ, среднемесячная температура воздуха в феврале в норме в нашем регионе составляет минус 10,7 градуса, осадки в среднем по республике выпадают на уровне 26,1 мм. Однако этот февраль может оказаться снежным.

«Если будет преобладание этого антициклона, то тогда мы действительно получим спокойный с точки зрения осадков месяц. Если опять это не сработает, а шансов на это очень много, заработает эта ветка с «выстреливающими» южными циклонами на Поволжье, на Среднюю Волгу, Татарстан, то тогда может немножко не повезти, снега еще прибавится», – сказал Шувалов.

Не успели дорожные службы очистить дворы и улицы от последствий прошедшего снежного апокалипсиса, как на регион надвигается очередная волна обильных осадков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Очередной снежный «заряд» ожидается в субботу

Не успели дорожные службы очистить дворы и улицы от последствий прошедшего снежного апокалипсиса, как на регион надвигается очередная волна обильных осадков. Следующий снегопад синоптики предвещают уже в предстоящую субботу.

«В субботу, 7 февраля, ослабление морозов, и снегопад пойдет по новой. На выходные ждем очередной завал снегом. Думаю, что сантиметров 15-20 за 7-е и 8-е февраля нужно ждать. Там действительно очень хорошо «выстреливает», – предупредил Александр Шувалов.

По данным синоптика, выпавший снег за неделю немного уплотнится, а потом разразится «следующий заряд».

«Поскольку температура будет все-таки около минус 10 градусов – легкий, пушистый снег, очень объемный. Так что высота снежного покрова еще может приблизиться к одному метру», – заметил Александр Шувалов.

В Казани выпало в 1,5 раза больше месячной нормы снега, в Арске – две нормы, в Вязовых – еще больше

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сообщил «Татар-информу», что в большинстве районов в январе среднемесячная сумма осадков составила от 39 до 83 мм, или от 128 до 222% от месячной нормы. «При этом в двух районах – Бугульме и Азнакаево – осадки были около нормы, то есть порядка 30–35 мм», – добавил он.

В январе больше всего снега выпало в западных районах Татарстана, нежели в восточных и центральных районах.

«Высота снежного покрова значительно увеличилась за счет последних снегопадов и составила от 40 до 68 см. В Кайбицах, Чистополе, Муслюмово, Азнакаево и Бугульме – 25-38 см. Наибольшие высоты снежного покрова наблюдаются на западе, там было большее количество осадков», – подчеркнул Феликс Гоголь.

По его данным, больше всего снега в январе выпало в Арске – 83 мм, в Казани – 69 мм. На метеостанции Вязовые Зеленодольского района выпало 80 мм.

«В Казани выпал 151% от месячной нормы осадков, но в городе норма очень высокая, это нужно иметь в виду, в Арске – 200%, или две нормы, в Вязовых – больше двух норм, 222%», – уточнил начальник Гидрометцентра РТ.

При этом в западных районах республики снега выпало везде по полторы-две месячных нормы, а в восточных регионах – меньше.

«Последние осадки, которые были в конце января – начале февраля, обусловлены активными фронтальными разделами западного циклона в нашей республике. Фронтальные разделы достаточно медленно продвигались, и поэтому выпадало очень большое количество осадков», – пояснил Феликс Гоголь.

Следующий снегопад синоптики предвещают уже в предстоящую субботу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни похолодает до минус 30 градусов

По данным Гидрометцентра РТ, 3 февраля будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет снег, на востоке местами сильный. Температуры воздуха ночью и утром понизятся до минус 19-24 градусов, в западных районах при прояснениях – до минус 25-30 градусов, на востоке будет минус 12-17 градусов. Максимальные температуры воздуха днем составят минус 11-16 градусов, в отдельных западных районах – не выше минус 21 градуса. В восточных районах кратковременно потеплеет до минус 3-8 градусов. На дорогах гололедица, на востоке республики возможны снежные заносы.

4 февраля ночью из-за близости атмосферного фронта пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможна слабая метель. Днем под влиянием гребня антициклона вероятность осадков небольшая. Минимальные температуры воздуха ночью и утром составят минус 23-28 градусов, при прояснениях – до минус 31 градуса. Днем ожидается минус 19-24 градуса.

5 февраля республика будет располагаться на периферии юго-западного антициклона. Существенных осадков не прогнозируется. Минимальные температуры воздуха ночью составят минус 23-28 градусов, при прояснениях на востоке республики будет до минус 33 градусов. Максимальные температуры воздуха днем составят от минус 11 до минус 16 градусов, на востоке – до минус 21 градуса.

6 февраля под влиянием антициклона сохранится погода без существенных осадков. Температуры ночью и утром понизятся до минус 14-19 градусов, при прояснениях – до минус 22 градусов, днем ожидается минус 9-14 градусов.

7 февраля при прохождении смещающегося с запада атмосферного фронта прогнозируются снег, местами метель и сильный ветер. Температуры днем повысятся до минус 6-11 градусов.