В Татарстане днем ожидается до 21 градуса мороза, на востоке – сильный снег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 3 февраля, в Татарстане продолжится изменение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами по региону (но не в Казани) еще в темное время суток пойдет небольшой снег. Днем небольшой и умеренный снег ожидается по всей территории РТ, кое-где на востоке прогнозируются сильные осадки.

Ночной ветер переменных направлений в светлое время суток сменится северным и северо-западным ветром. Скорость ветра увеличится с 2–7 до 4–9 м/с. На дорогах образуется гололедица, а в дневные часы местами на востоке возникнут снежные заносы.

После ночных -19, -24 градусов (до -30 при прояснениях на западе, до -17 кое-где на востоке) днем воздух в Татарстане прогреется до -11, -16 градусов, местами в западных районах – только до -21, а в восточных – даже до -3, -8. В столице республики столбики термометров поднимутся лишь до -17, -19 градусов.

