После снегопадов на Татарстан обрушатся морозы до -33 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане до начала выходных установится морозная погода, осадки со временем прекратятся. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 3 февраля, небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью кое-где пройдет небольшой снег, днем снег прогнозируется по всему региону, в восточных районах – местами сильный. На дорогах образуется гололедица, на востоке ожидается формирование снежных заносов.

В ночные и утренние часы столбики термометров опустятся до -19, -24 градусов, на западе республики при прояснениях – до -25, -30 градусов, на востоке – до -12, -17 градусов. В дневные часы воздух прогреется до -11, -16 градусов, в отдельных западных районах – только до -21 градусов, а в восточных кратковременно – до -3, -8 градусов.

В ночь на среду, 4 февраля, близкий атмосферный фронт принесет в Татарстан небольшой, местами умеренный снег. Возможны слабые метели. Впрочем, днем благодаря влиянию гребня антициклона вероятность осадков невелика. Температура воздуха ночью и утром составит от -23 до -28 градусов, при прояснениях – до -31, а днем – от -19 до -24.

В четверг, 5 февраля, регион окажется на периферии юго-западного антициклона. Существенные осадки маловероятны. В темное время суток прогнозируется от -23 до -28 градусов, на востоке республики при прояснениях – до -33. В светлое – столбики термометров поднимутся до -11, -16 градусов, но на востоке – лишь до -21 градуса.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 6 февраля, синоптическая ситуация в Татарстане не претерпит существенных изменений. Под влиянием антициклона в республике сохранится погода без существенных осадков. Вместе с тем температурный фон начнет повышаться. Ночью и утром температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, при прояснениях – до -22, а днем потеплеет до -9, -14 градусов.

В субботу, 7 февраля, идущий с запада атмосферный фронт принесет в Татарстан снег, местами возможны метели и сильный ветер. В светлое время суток воздух постепенно прогреется до -6, -11 градусов.