Татарстанцев предупредили о морозах до -32 градусов в среду
Предстоящей ночью и утром 4 февраля температура в Татарстане, в том числе в Казани, опустится до -25... -30 градусов, а на западе республики температура может опуститься до -32. В ГУ МЧС России по РТ предупреждают, что в такие морозы возрастает риск пожаров и аварий.
Жителям республики напоминают основные правила безопасности:
- не пользоваться неисправными печами;
- не включать самодельные обогреватели;
- не оставлять работающие печи и электрообогреватели без присмотра и не поручать следить за ними детям.
Татарстанцам рекомендуют внимательно относиться к отопительным приборам и по возможности ограничить время пребывания на улице в период сильных морозов.