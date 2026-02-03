news_header_top
Общество 3 февраля 2026 12:32

Татарстанцев предупредили о морозах до -32 градусов в среду

Фото: «Татар-информ»

Предстоящей ночью и утром 4 февраля температура в Татарстане, в том числе в Казани, опустится до -25... -30 градусов, а на западе республики температура может опуститься до -32. В ГУ МЧС России по РТ предупреждают, что в такие морозы возрастает риск пожаров и аварий.

Жителям республики напоминают основные правила безопасности:

  • не пользоваться неисправными печами;
  • не включать самодельные обогреватели;
  • не оставлять работающие печи и электрообогреватели без присмотра и не поручать следить за ними детям.

Татарстанцам рекомендуют внимательно относиться к отопительным приборам и по возможности ограничить время пребывания на улице в период сильных морозов.

