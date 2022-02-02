В России впервые за время пандемии выявили более 140 тыс. новых случаев Covid-19

За последние сутки в России зарегистрировано 141 883 новых случая коронавируса. Такой прирост фиксируется впервые за все время пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба.

Больше всего заболевших в Москве ( 23 784), Санкт-Петербурге (19 234) и в Московской области (10 188).

В последний трое суток прирост заболеваемости составлял не менее 120 тыс. заражений ежедневно.

29 января заболеваемость коронавирусом впервые преодолела порог в 100 тыс. человек. Тогда за день в РФ заразились 110 тыс. человек.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.