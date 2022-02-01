В России третий день выявляется более 120 тыс. заболевших коронавирусом в сутки

В течение трех дней суточная заболеваемость коронавирусом в России составляет не менее 120 тыс. новых случаев. Так, за последние 24 часа заболели 125 836 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Ранее, 31 января, число выявленных случаев составило 121 228.

Больше всего зараженных фиксируют в Москве ( 21 533), Санкт-Петербурге (13 619) и Московской области (11 475).

29 января заболеваемость коронавирусом впервые преодолела порог в 100 тыс. человек. Тогда за день в РФ заразились 110 тыс. человек.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.