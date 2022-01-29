В России впервые выявили более 110 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки впервые официально зарегистрировано более 110 тыс. случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Выявлено 113 122 новых случая», — говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне было зафиксировано 98 040 инфицированных.

Вызвавший новую волну заболеваемости омикрон-штамм SARS-CoV-2 обнаружен уже в 78 регионах страны (днем ранее их было 74).

Госпитализировано за сутки 14 570 человек по сравнению с 14 046 накануне. Прирост числа госпитализаций составил 3,7%, их количество увеличилось в 46 субъектах Федерации.

При этом за сутки по стране умерли от Covid-19 668 пациентов по сравнению с 673 днем ранее. За день вылечились от коронавируса 30 010 человек (накануне — 29 506).

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал господствующим вариантом коронавируса в России, вытеснив с этой позиции штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.