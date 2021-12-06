В России впервые выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

У двух пациентов с Covid-19, прибывших в Россию из Южно-Африканской Республики, выявили новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2. Это первые случаи заражения этим вариантом патогена на территории РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм „омикрон“», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, всего Covid-19 обнаружен у десяти туристов, вернувшихся из ЮАР и других стран Южной Африки. Какими именно штаммами заразились остальные пациенты, сейчас устанавливается.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». При этом смертей среди заразившихся им пока не выявлено.

Новый вариант коронавируса стал доминирующим на территории Южно-Африканской республики. Различные страны вводят дополнительные ограничительные меры из-за этого варианта патогена. Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с ним.