Новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в ЮАР

Омикрон-штамм SARS-CoV-2 стал главным возбудителем Covid-19 в большинстве провинций Южно-Африканской Республики. Об этом заявил Президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает ТАСС.

«За последнюю неделю среднесуточное число инфицированных коронавирусом увеличилось в пять раз. Омикрон-штамм, по-видимому, доминирует сейчас среди всех вариантов коронавируса в большинстве провинций», — рассказал южноафриканский лидер.

Рамафоса отметил, что вакцинация остается главным инструментом в борьбе с новой мутацией коронавируса и призвал сограждан, которые еще не сделали прививку, как можно скорее вакцинироваться.

В ЮАР за последние сутки выявили 11 125 новых случаев заражения Covid-19.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». При этом смертей среди заразившимся им пока не выявлено.

Различные страны вводят новые ограничительные меры из-за нового варианта патогена. Он уже обнаружен во многих государствах. Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с ним.