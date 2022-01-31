В России третий день подряд фиксируется более 100 тыс. заражений Covid-19 в сутки

В России последние три дня выявляют более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. Сегодня ежедневный прирост заболевших составил 121 228, что стало новым максимумом, следует из данных федерального оперативного штаба.

Наибольший темп распространения инфекции фиксируют в Москве (24 030), Санкт-Петербурге ( 17 833) и в Московской области (11 434).

29 января заболеваемость коронавирусом впервые преодолела порог в 100 тыс. человек в день. Тогда за день в РФ заразилось 110 тыс. человек.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал господствующим вариантом коронавируса в России, вытеснив с этой позиции штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.