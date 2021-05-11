В регионах России появились стихийные мемориалы жертвам стрельбы в казанской школе

Жители регионов РФ несут цветы к стихийным мемориалам, появившимся на площадях, у представительств Татарстана и памятников. Все они посвящены жертвам трагедии, произошедшей в школе №175 Казани.

Так, мероприятия в память погибших проводятся в республиках Алтай, Тыва, Северная Осетия, Карелия, Адыгея, Белгородской, Пензенской, Новгородской, Саратовской, Самарской и Мурманской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике. Люди также несут цветы к ряду постоянных представительств Татарстана – в Симферополе, Нижнем Новгороде, Уфе, Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске. Всего установлено более 30 таких мемориалов.

Как ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Огромное количество соболезнований и проявления скорби появляется в социальных сетях. Считаю правильным, чтобы у людей была возможность почтить память погибших и выразить слова поддержки пострадавшим». Возложить цветы жители региона могут на Театральной площади.

Сегодня в 175-й школе Казани произошла стрельба. Жертвами 19-летнего стрелка стали семь детей и два взрослых. 18 учеников получили травмы и огнестрельные ранения. В больницах также находятся три педагога. К установленному у учебного заведения мемориалу до сих пор приходят люди с цветами. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Соболезнования Президенту Татарстана направили Президент России Владимир Путин, главы регионов, лидеры зарубежных стран, в том числе Венгрии, Словакии и Узбекистана. К ним также присоединились представители США, Турции, Ирана, США и ряда других государств.