Германия, Турция, Иран и США выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

Представители ряда зарубежных стран выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани, где произошло вооруженное нападение на гимназию №175. Представители дипломатических служб направляют телеграммы в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова, либо пишут на своих официальных станицах в социальных сетях.

«Выражаем самые глубокие соболезнования и сочувствия в связи со страшной трагедией — ужасным нападением на школу в городе Казани, приведшем к смерти нескольких учеников и работников школы. Разделяем вашу боль и скорбь, молим о прощении и милости для погибших, желаем здоровья пострадавшим в этой трагедии, а также желаем терпения народу Республики Татарстан и семьям погибших», — говорится в заявлении генерального консульства Ирана в Казани.

Соболезнования в связи с трагедией выразило и Посольство Финляндии в России. «Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Казани. Посольство Финляндии присоединяется к соболезнованиям», — говорится в заявлении ведомства.

Соболезнования выразила и пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. «Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она в своем Twitter.

В свою очередь посол Королевства Бахрейн Ахмед Абдулрахман Аль-Саати назвал произошедшее в Казани чудовищным преступлением. «Этот отвратительный террористический инцидент, в ходе которого были убиты дети в святом месте для получения знаний в благословенный месяц Рамадан, является чудовищным преступлением. Мы заявляем об осуждении нами этого ужасного и малодушного поступка и выражаем нашу поддержку в данных обстоятельствах, через которые вам приходится проходить», — написал посол.

Сегодня состоялись телефонные разговоры Президента Татарстана с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и Премьер-министром Свободного государства Саксония (ФРГ) Михаэлем Кретчмером в ходе которых были выражены соболезнования по поводу трагедии в казанской гимназии №175 и слова поддержки в это тяжелое время.

Слова соболезнования и сочувствия татарстанцам сегодня также выразили послы РФ в зарубежных странах. «Разделяем общую душевную боль, скорбим вместе с Татарстаном и всей страной», — написала в частности чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова.