news_header_top_970_100
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 мая 2021  14:48
Полина Шевчук

У казанской школы, где произошла стрельба, установили стихийный мемориал памяти погибшим

У казанской школы, где произошла стрельба, установили стихийный мемориал памяти погибшим
news_top_970_100

Несколько минут назад у школы №175 в Казани, где сегодня утром произошла стрельба, установили импровизированный мемориал. Он представляет собой несколько столов, обитые красным бархатом.

Пока вокруг учебного заведения сохраняется оцепление, сотрудники правоохранительных органов никого не пускают. На территорию могут попасть лишь родные и близкие погибших. Но уже сейчас к школе приходят люди с цветами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в школе №175 в Казани произошла стрельба. Погибли семь детей и один взрослый. Еще 21 человек в больнице. Большая часть пострадавших – дети. Многие находятся в крайне тяжелом состоянии.

На место трагедии подъехал президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в Татарстане объявлен днем траура.

стрельба в школе ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное