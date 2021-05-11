У казанской школы, где произошла стрельба, установили стихийный мемориал памяти погибшим

Несколько минут назад у школы №175 в Казани, где сегодня утром произошла стрельба, установили импровизированный мемориал. Он представляет собой несколько столов, обитые красным бархатом.

Пока вокруг учебного заведения сохраняется оцепление, сотрудники правоохранительных органов никого не пускают. На территорию могут попасть лишь родные и близкие погибших. Но уже сейчас к школе приходят люди с цветами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в школе №175 в Казани произошла стрельба. Погибли семь детей и один взрослый. Еще 21 человек в больнице. Большая часть пострадавших – дети. Многие находятся в крайне тяжелом состоянии.

На место трагедии подъехал президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в Татарстане объявлен днем траура.