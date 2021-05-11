В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова 12 мая в республике объявлено днем траура по погибшим из-за стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Решением Президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура», — сообщила собеседница агентства.

При этом Галимова добавила: «В самое ближайшее время состоится заседание Антитеррористической комиссии РТ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время стрельбы в школе погибли семь детей. На место теракта прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: kzn.ru.