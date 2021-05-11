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Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  11:48

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
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По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова 12 мая в республике объявлено днем траура по погибшим из-за стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Решением Президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура», — сообщила собеседница агентства.

При этом Галимова добавила: «В самое ближайшее время состоится заседание Антитеррористической комиссии РТ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время стрельбы в школе погибли семь детей. На место теракта прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: kzn.ru.

день траура ЧП в казанской школе
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