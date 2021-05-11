Лидеры Венгрии, Словакии, Узбекистана, Туркмении разделили скорбь по погибшим в Казани

В Казанский Кремль продолжают поступать письма и телеграммы из разных стран мира со словами солидарности и поддержки на фоне горя, которое постигло семьи учеников и сотрудников городской гимназии №175.

«В этот трудный момент от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично прошу передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Глубоко опечален трагическим событиям, произошедшим сегодня в школе города Казани, в результате которого погибли невинные люди. В этот трудный час мы скорбим вместе с вами. Просим передать искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил в свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава парламента Словакии Андрей Данко выразил сочувствие татарстанцам от имени жителей своей страны. «Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии, произошедшей в казанской школе», — отметил он.

От имени жителей Венгрии обращение в Казань направил Премьер-министр этой страны Виктор Орбан. «Я был глубоко потрясен, узнав об ужасном теракте в школе №175 в Казани. От имени Правительства Венгрии и венгерского народа я хотел бы выразить наши соболезнования и сочувствие в эти тяжелые часы. Мы молимся за семьи погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления», — написал глава Правительства Венгрии.

К соболезнованиям присоединился и генеральный консул Китайской народной республики в Казани У Инцинь. «Мы разделяем печаль и боль, связанную с чудовищной трагедией. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал руководитель дипломатической миссии.

Слова поддержки в адрес татарстанцев сегодня прислали акимы регионов Казахстана, руководители политических, общественных и спортивных организаций. В том числе председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ Aлександр Ковалёв, руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и многие другие.

В Казани сегодня произошло вооруженное нападение на гимназию №175. Погибли 7 школьников, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме детей погибли двое сотрудников школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.