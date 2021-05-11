Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших сегодня при стрельбе в казанской гимназии №175.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе», — приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Владимир Путин обсудил ситуацию по телефону с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС страны Евгением Зиничевым.

Кроме того, Президент России поручил руководителю Росгвардии Виктору Золотову «проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время стрельбы в казанской гимназии №175 погибли восемь человек – семеро детей и одна учительница. Еще 21 человек госпитализирован.