В обеспечении «Игр будущего» в Казани задействованы 2 тыс. волонтеров

Для проведения первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани подготовили 2 тыс. волонтеров. Они задействованы по 23 функциональным направлениям на 12 спортивных объектах, в официальных отелях, пунктах прибытий и отъездов участников и гостей, сообщают организаторы события.

«Именно от волонтеров зависит, насколько комфортно будет гостям со всего мира в Казани на „Играх будущего“. Мы получили огромное количество заявок, порядка 7 тыс., от желающих и сформировали команду из 2 тыс. ребят. Уверен, столица нашей республики достойно проведет игры и снова покажет свое гостеприимство», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

При этом чиновник уточнил, что волонтеров набирали по трем направлениям: волонтеры соревновательных площадок, атташе и волонтеры сервисных направлений.

В свою очередь руководитель управления по работе с волонтерами Дирекции спортивных и социальных проектов Айрат Мубаракшин пояснил, что волонтеры набирались не только из Татарстана. В окончательную команду вошли добровольцы из 46 регионов России и около 65 представителей других стран. Все они прошли необходимое обучение.

Для волонтеров предусмотрена специальная программа мотивации и поощрения, которая включает автограф-сессии, встречи с послами игр и посещение соревнований в свободное от смен время. Для иногородних организовано бесплатное посещение музеев Казани, обзорная экскурсия по городу, посещение колеса обозрения и музея «Городская панорама».

Все волонтеры получили экипировочную одежду и сувенирную продукцию игр. Отличившиеся из их числа получат благодарственные письма по итогам турнира. В качестве дополнительного поощрения партнер состязаний — сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» — предоставляет волонтерам промокоды на готовые наборы еды.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» официально откроется в Казани сегодня, 21 февраля, и продлится вплоть до 3 марта. Впрочем, состязания начались еще 19 февраля. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Они будут состязаться по 21 дисциплине.

Президент России Владимир Путин назвал эти соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире. Он сам и ряд лидеров зарубежных стран планируют посетить церемонию открытия. Раис Татарстана Рустам Минниханов уверен, что «Игры будущего» и предстоящие Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории. Мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что «Игры будущего» «станут новой цифровой Олимпиадой».

Подробнее о турнире читайте в материале «Татар-информа» Гид по «Играм будущего»: что это такое, когда открытие, кто приедет и где смотреть.