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В Кремле заявили, что Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»
Россия рада тому, что лидеры зарубежных государств прибудут на «Игры будущего» в Казани. С таким заявлением выступил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств», — приводит его слова ТАСС.
Песков не стал раскрывать, какие государства будут представлены на высшем уровне, и заверил, что информация будет «своевременно сообщена».
Ранее стало известно, что церемонию открытия соревнований планирует посетить Президент России Владимир Путин. Визит в Казань также анонсировала администрация Президента Киргизии Садыра Жапарова.
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