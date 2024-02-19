В Кремле заявили, что Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»

Россия рада тому, что лидеры зарубежных государств прибудут на «Игры будущего» в Казани. С таким заявлением выступил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств», — приводит его слова ТАСС.

Песков не стал раскрывать, какие государства будут представлены на высшем уровне, и заверил, что информация будет «своевременно сообщена».

Ранее стало известно, что церемонию открытия соревнований планирует посетить Президент России Владимир Путин. Визит в Казань также анонсировала администрация Президента Киргизии Садыра Жапарова.