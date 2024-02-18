Боевые роботы, дрон-рейсеры и лучшие программисты сразятся за победу на «Играх будущего»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На «Играх будущего» в Казани пройдут соревнования боевых роботов и дронов. В дисциплинах вызова «Технологии» и «Скорость» свои инженерные, аналитические и другие навыки проявят лучшие программисты мира.

Основная программа вызова «Технологии» включает в себя три дисциплины: «Битва роботов», «Гонка дронов» и спортивное программирование. «Скорость» же состоит из одной дисциплины — это Speedrun+суперфинал.

«Битва роботов» стартует с 24 февраля. Увлекательное шоу соберет на площадке Казанского цирка 16 команд изобретателей из России, Китая, Бразилии, стран Африки и других. Зрители смогут увидеть робота с острыми зубьями, бразильского танцора самбы из металла весом в 100 килограммов, арабского Tohid с огромными стальными шипами и другие машины. Перед участниками стоит задача вывести соперника из строя либо нанести максимальный урон за три минуты. Победитель матча — тот, кто обездвижил чужого робота или набрал больше очков, если после завершения поединка обе машины работоспособны.

Гонки дронов начнутся с 27 февраля и будут проходить на стадионе «Трудовые резервы». За титул лучшего поборются дрон-рейсеры из России, Германии, Венгрии, Франции, Южной Кореи и других стран. В их числе — победитель DCL23, чемпион мира E-FAI Сван Версмиссен, участник этапов Кубка мира FAI Андрей Тишин, пилот топ-3 FAI World Cup, участник чемпионатов мира по дрон-рейсингу Роланд Ронто, призер чемпионата Сербии-2023 и Кубка мира для женщин в 2022 году Наталия Астахова и другие. Соревнования пройдут в формате эстафеты: один участник управляет дроном, второй выполняет роль механика. За один заезд обоим пилотам предстоит пройти по 25 кругов.

С 28 февраля в ИТ-парке начнутся соревнования по спортивному программированию. 50 спортсменов — выпускники престижных университетов, победители турниров по программированию из России, Белоруссии, Аргентины, Чили и других стран – пройдут два этапа состязаний, длящихся по 5 часов, за которые должны решить 12 задач и написать агоритмический код. Самый быстрый из них и набравший большее количество ответов станет победителем соревнований.

За победу в том числе сразятся серебряный призер Международной олимпиады в 2021 году Мухаммаджон Хокимийон, многократный победитель ICPC Northern Eurasia Finals Никита Голиков, двукратный победитель студенческой олимпиады по программированию в Карибском регионе Хорхе Алехандро Пичардо Кабрера и другие таланты.

28 февраля на этой же площадке пройдет Speedrun+суперфинал. Его участники — 8 команд — в формате эстафеты должны на скорость пройти культовые игры. За физическую часть соревнований отвечает фиджитал-суперфинал. Большая часть команд состоит из местных геймеров. Однако есть и одна международная, в которую вошли профессионалы из Бразилии, Латвии и России. Также уникальна полностью женская команда CASUAL.

Четыре лучшие команды смогут выступить в суперфинале в одной из трех дисциплин, которую выберут их капитаны: фиджитал-футбол, Ритм-симулятор или лазертаг.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года по 21 дисциплине. На данный момент в город уже прибыли более 600 гостей. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов.

На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения «Игр будущего». Движение транспорта во время турнира окажется ограничено на трех участках.