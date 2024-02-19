Глава Минспорта РТ Леонов открыл чемпионат по фиджитал-хоккею в рамках «Игр будущего»

В «Татнефть арене» стартовали соревнования по фиджитал-хоккею, который является одной из дисциплин турнира «Игры будущего», проходящих в Казани с 19 февраля по 3 марта. Чемпионат открыл министр спорта Татарстана Владимир Леонов, заметив, что хотя турнир только начался, он уже привлек интерес огромного количества людей из разных регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Я думаю, что сегодня к вечеру будет точно аншлаг. Вообще [наблюдается] большой интерес к „Играм будущего“, несмотря на то, что это новый продукт, проект. На ряд видов спорта у нас уже билетов нет, но на хоккей еще, по-моему, чуть-чуть осталось, но в целом на сегодняшний день порядка 80% билетов уже реализовано. Видим интерес молодежи, очень много молодых людей, много гостей. Интерес проявляют не только люди из Татарстана, но и из других регионов. Игры официально начнутся послезавтра в рамках церемонии открытия 21 февраля, но, как мы уже говорили, спортивная часть уже началась», — пояснил министр.

Леонов напомнил, что физическая часть игры в фиджитал-хоккей будет проходить на уменьшенной площадке 3 на 3 и сопровождаться «динамикой и цифровыми технологиями». Это, по мнению профессиональных хоккеистов, непривычно и немного сложнее, нежели в классической игре в хоккей.

«Сегодня у нас две сессии, дневная и вечерняя. Для тех, кто приезжает сегодня в „Татнефть арену“, и, конечно, для аудитории, которая смотрит это всё на стриме. Я на стриме еще не видел, тоже интересно, когда ты смотришь на это через экран компьютера. Для многих болельщиков это в диковинку, но очень интересно. Сейчас еще начнется физическая часть турнира, которая тоже добавит драйва. Мы с вами делаем историю, впервые показываем всё это в соревновательном формате. Здесь еще и серьезный призовой фонд», — добавил Леонов.

Глава ведомства также поздравил хоккейный клуб «Ак Барс» с победой в матче против московского «Спартака», который прошел в столице России накануне.

«Несмотря на то, что мы уже вышли в плей-офф. Но хочу, чтобы завершение было красивым, с хорошими результатами. Вот я не мог прийти на хоккей в других цветах, потому что болею за наш любимый клуб. Ну и, конечно, сегодня и в эти дни на „Играх будущего“ наша киберкоманда, она так и называется — „Ак Барс“, тоже будет участвовать в фиджитал-хоккее. Ребята все профессиональные игроки!» — подчеркнул он.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» официально откроется в Казани 21 февраля и продлится вплоть до 3 марта. Президент России Владимир Путин назвал эти соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире. Он сам и ряд лидеров зарубежных стран намерены посетить церемонию открытия. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и предстоящие Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.