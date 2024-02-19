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Метшин: «Надеемся, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой»
Мэр Казани Ильсур Метшин выступил с приветственной речью перед участниками Игр будущего. Турнир пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта.
«Мы с вами стоим на пороге абсолютно нового мультиспортивного формата, который объединит реальность и цифровой мир. Именно казанские Игры будущего станут прототипом нового, завтрашнего дня, как когда-то в Афинах стартовали Олимпийские игры. Надеемся, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой.
Всякий раз после крупных соревнований в городе остается наследие этих турниров. Вся нынешняя инфраструктура на Играх будущего – это наследие предыдущих наших чемпионатов мира и иных больших стартов.
Мы уверены, что новая цифровая страница мирового спорта придется всем по душе и мы все запомним нынешние Игры будущего. Мы видим, как на наших площадках совершенно разные люди со всего мира приезжают и становятся друзьями, между ними нет различий в национальностях, вероисповеданиях или языках. Это и есть картинка будущего мира. Добро пожаловать в Казань, мы очень рады вас видеть», – заявил Метшин.
В Играх будущего примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.
В церемонии открытия, напомним, ожидается участие Президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.
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