Метшин: «Надеемся, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой»

Трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин выступил с приветственной речью перед участниками Игр будущего. Турнир пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта.

«Мы с вами стоим на пороге абсолютно нового мультиспортивного формата, который объединит реальность и цифровой мир. Именно казанские Игры будущего станут прототипом нового, завтрашнего дня, как когда-то в Афинах стартовали Олимпийские игры. Надеемся, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой.

Всякий раз после крупных соревнований в городе остается наследие этих турниров. Вся нынешняя инфраструктура на Играх будущего – это наследие предыдущих наших чемпионатов мира и иных больших стартов.

Мы уверены, что новая цифровая страница мирового спорта придется всем по душе и мы все запомним нынешние Игры будущего. Мы видим, как на наших площадках совершенно разные люди со всего мира приезжают и становятся друзьями, между ними нет различий в национальностях, вероисповеданиях или языках. Это и есть картинка будущего мира. Добро пожаловать в Казань, мы очень рады вас видеть», – заявил Метшин.

В Играх будущего примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

В церемонии открытия, напомним, ожидается участие Президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.