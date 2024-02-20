Гид по «Играм будущего»: что это такое, когда открытие, кто приедет и где смотреть

1. Что такое «Игры будущего»?

Фото: © «Татар-информ»

«Игры Будущего» – это масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта науки и технологий, основанное на концепции «фиджитал».

Само слово «фиджитал» – микс из двух слов: «physical» (физический) и «digital» (цифровой). Иными словами, фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Таким образом, этакое двоеборье позволяет проверить навыки спортсменов в двух разных измерениях.

Как это реализуется на практике? Для примера возьмем фиджитал-футбол. Сначала две команды сражаются между собой на игровой приставке, а затем выясняют сильнейшего на реальной площадке. Голы складываются – и вот он, итоговый результат. В подобном формате проходит не только фиджитал-футбол. Но и хоккей, баскетбол, единоборства, гонки, шутеры и так далее.

2. Когда состоится открытие и сам турнир?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Официально «Игры будущего» стартовали еще накануне. Дебютными дисциплинами на турнире стали Dota 2 и фиджитал-хоккей. Сегодня же, 20-го февраля, к ним добавится соревнование по Warface, где участвуют только команды из России.

А уже завтра в МВЦ «Казань Экспо» состоится торжественное открытие турнира, подробности которого до сих пор не раскрываются. Начало церемонии – в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Первый канал».

Сами «Игры будущего» продлятся до 3-го марта (полное расписание здесь). Именно в этот день пройдут заключительные финалы, а также официальное закрытие турнира. К слову, на церемонии закрытия будет названа страна, которая примет вторые «Игры будущего». Главным фаворитом называется Китай.

3. Во что будут играть участники?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего на турнире в Казани будет представлена 21 дисциплина. При этом, соответствовать концепции «фиджитал» будут лишь 11 из них. Именно поэтому организаторы турнира пошли на разделение дисциплин по пяти вызовам (категориям).

Вызов «спорт»: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-скейтбординг, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки, фиджитал-хоккей, виртуальная велогонка, фиджитал-BMX.

Вызов «тактика»: CS2 + лазертаг, Warface + лазертаг, Standoff 2 + лазертаг.

Вызов «стратегия»: фиджитал MOBA. Dota 2, фиджитал MOBA. Mobile Legends: Bang Bang, фиджитал MOBA. «Мир Танков».

Вызов «скорость»: Speedrun.

Вызов «технологии»: Гонки дронов, битва роботов, спортивное программирование, кибератлетика, VR ритм-симулятор, танцевальный симулятор.

4. Кто приедет в Казань?

Ожидается, что участие в «Играх будущего» примут 260 команд и более 2000 спортсменов из более чем 100 стран мира. Большая часть из них уже находится в Казани, о чем накануне на пресс-конференции в «Казань Экспо» заявил мэр города Ильсур Метшин.

По именам особенно выделяются дисциплина Dota 2, сразиться в которую приехали сразу несколько топовых киберспортсменов из Китая, а также фиджитал-BMX. В футбольном «двоеборье» примут участие известные клубные бренды: «Црвена Звезда», «Бешикташ», R10 Team (франшиза Рональдиньо). Как ни крути, звездных участников будет предостаточно.

Но не всех из спортивных селебрити прибудут в Казань именно в качестве атлетов. Будут и приглашенные гости. Например, в хоккее хедлайнерами станут Илья Ковальчук, Данис Зарипов и Павел Дацюк, в футболе – Андрей Аршавин и Артем Дзюба, в единоборствах – топовые бойцы UFC Ринат Фахретдинов, Шарабутдин Магомедов, Рафаэль Физиев и Джонни Уокер.

5. Сколько получат победители?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Высокий статус соревнований подкрепляется и внушительным призовым фондом – 10 млн долларов. Здесь, правда, нужно понимать, что все призовые будут разделены между 21 дисциплиной. Но есть и «счастливчики».

Например, самые большие призовые заявлены в вызове «Спорт» – 4,8 млн долларов на восемь дисциплин. Лидеры по призовым – фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол, которые получат по 1,25 млн каждый.

Далее идет вызов «Стратегия» – 2,5 млн долларов на три дисципилны. В Dota 2 и Mobile Legends будет разыграно по 1 млн долларов. На «Мир Танков» выделено вдвое меньше.

Что касается вызова «Тактика», то самые крупные призовые ожидаемо были выделены на CS2 – 500 тыс долларов.

6. Какими будут талисман и трофей турнира?

Трофей турнира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Талисманом «Игр будущего» стала Жар-птица МИRА, которую придумали студенты из Татарстана. Отмечается, что имя Талисмана символизирует мир и объединение народов, принимающих участие в турнире. Современная Жар-птица станет символом объединения традиций и инноваций, открытости новому опыту и технологиям, проводником в будущее спорта.

Что касается трофея, то он состоит из двух материалов: классического шлифованного металла и инновационного полимера – акрила.

Внутри трофея пять пластин, символизирующие пять Вызовов. Изнутри трофей излучает свет, что символически связывается его с Жар-Птицей МИRА, которая и есть свет по своей сути.

7. Где пройдут «Игры будущего»?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры Будущего» пройдут на девяти различных площадках. Главным объектом турнира станет «Казань Экспо» – там пройдут церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, Dota 2+суперфинал, MLBB+суперфинал, танцевальному симулятору и игре в виртуальной реальности.

«Татнефть Арена» примет фиджитал-хоккей, «Экстрим парк Урам» – фиджитал-BMX, «Дворец единоборств Ак Барс» – фиджитал-единоборства, а в Академии тенниса соберутся участники дисциплины вызова «Тактика»: CS2+лазертаг, Standoff 2+лазертаг и Warface+лазертаг.

В ИТ-Парке пройдут соревнования по спортивному программированию, «Мир Танков» и Speedrun. В «Трудовых резервах» состоится гонка дронов, в Казанском цирке – бои роботов, а в Иннополисе – турнир по «Кибератлетике».

8. Как попасть на игры и где смотреть трансляции?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трансляции фиджитал-соревнований будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (официальном вещателе «Игр будущего»). Также легальные трансляции организуются на сервисах VK Play, Twitch и YouTube.

Приобрести билеты на «Игры Будущего» можно на официальном сайте турнира и сайте официального билетного оператора. Цены начинаются от 300 рублей.

При этом уже сейчас на финальные дни состязаний по фиджитал-футболу, фиджитал-хоккею, фиджитал-баскетболу и Dota 2 билеты уже почти раскуплены.

9. Кому это может быть интересно?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Игры будущего» предусматривают полное вовлечение зрителей как старшего поколения, привыкшего к традиционным физическим видам спорта, так и молодого, не отлипающего от трансляций киберспортивных баталий на видеостриминге Twitch.

На «Игры будущего» можно прийти всей семьей, и каждый ее член найдет там для себя что-то интересное.

10. Почему Казань?

Фото: kzn.ru

Право на проведение первых в истории «Игр будущего» Казань завоевала в 2022-м году. Об этом было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме. Помимо столицы Татарстана за право принять соревнования боролись также Москва, Санкт-Петербург, Калуга и федеральная территория «Сириус».

Главным аргументом в пользу Казани стал богатый опыт проведения глобальных мировых спортивных состязаний. За последнее десятилетие город принял огромное количество соревнований международного масштаба. Так что нет ничего удивительного, что такое важно событие, как «Игры будущего», на организацию которого было потрачено немало сил и ресурсов, доверили именно Казани.

«Раньше мы серьезно отвечали на вопрос: «Почему выбрали Казань?» Сейчас мы честно отвечаем: «Казань – лучший город земли», – заявил на пресс-конференции в преддверии турнира руководитель проекта «Игр будщего» Игорь Столяров.