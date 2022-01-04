В МВД Польши заявили о строительстве заграждения на границе с Беларусью из-за мигрантов

Польша подписала договоры о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией для борьбы с незаконными мигрантами на границе, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — сказал Вонсик.

Он отметил, что строительство планируют закончить в конце июня 2022 года.

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская рассказала, что длина заграждения составит 186 километров, оно будет сделано из стали. В заграждении также будет предусмотрено 22 калитки для того, чтобы сделать возможной миграцию животных.

Напомним, в последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Беларусью. Начиная с 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

В ноябре несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории и не прекращали попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти были вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке».

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, призвал ФРГ «забрать мигрантов к себе», отметив, что большинство из них просто хочет воссоединиться со своими семьями.

Ситуацию из-за вероятного, по мнению некоторых политиков, вовлечения России в кризис несколько раз обсуждал с властями ЕС и Президент РФ Владимир Путин.