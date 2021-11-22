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Политика
22 ноября 2021  18:16

Владимир Путин и Марио Драги обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши

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Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию на границе Польши и Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

«В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, Польша и Литва в последние месяцы сообщали о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Беларусью. Начиная с 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась. Тысячи мигрантов, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти направили около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава обвинила белорусское правительство в «массированной гибридной атаке».

18 ноября в Минске рассказали о предложениях по разрешению кризиса, которые белорусский лидер озвучил во время телефонного разговора с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

#Беларусь #Россия #польша #меркель ангела #Владимир Путин #италия #незаконные мигранты #александр лукашенко #марио драги
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