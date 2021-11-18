Мигранты, покидающие Беларусь, заявили, что найдут другой способ попасть в Европу

Большая группа иракских беженцев, не сумевших попасть в Польшу, перед отправление в Багдад из Минска, заявили, что найдут возможность попасть на территорию Евросоюза другими путями, сообщили РИА Новости.

18 ноября в столицу Беларуси прибыл первый вывозной рейс «Иракских авиалиний», который отправит на родину всех желающих иракцев, которые не сумели пересечь границу с Литвой и Польшей.

Утром к аэропорту стали подъезжать автобусы с мигрантами с границы. Под строгим надзором милиции и работников аэропорта мигранты зарегистрировались на рейс и прошли досмотр.

Многие из покидающих Беларусь отметили, что надеются найти иной способ попасть в Европу, так как на родине очень сложно найти работу и уровень жизни сильно уступает европейскому.

«Да, в Ираке сейчас мир, но очень плохо с работой. И никаких социальных пособий, как в Европе. Я 12 часов работаю в ресторане, чтобы получить пять долларов», — поделился молодой человек Алан из города Сулеймания.

Последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Беларусью. Начиная с 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти были вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке».