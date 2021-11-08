Нелегальные мигранты продолжают попытки прорваться в Польшу из Беларуси

Нелегальные мигранты с Ближнего Востока продолжают попытки прорваться в Польшу с территории Беларуси. Польские пограничники распылили слезоточивый газ в сторону нелегалов, которые попытались перерезать ограждение из колючей проволоки на границе.

Видеозапись случившегося опубликовало в своем Twitter’е Министерство национальной обороны Польши. По данным военных, инцидент произошел около пункта пропуска Кузница.

Всех нелегальных мигрантов, которые все-таки смогут проникнуть в страну, польские власти будут возвращать на территорию Беларуси. Пока ни один человек, прибывший к границе, не подал прошения о предоставлении убежища. Об этом рассказала представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович, передает РИА Новости.

На фоне миграционного кризиса на границе Польше и Беларуси Литва перебрасывает войска к границам с этими двумя странами, отмечает агентство «Рейтер».

Польская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. На границе с Беларусью еще с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Страны Европейского Союза обсуждают ужесточение санкций против Беларуси. Они обвиняют в создании миграционного кризиса лидера этой страны Александра Лукашенко.

На территорию Беларуси регулярно прибывают новые мигранты из стран Ближнего Востока. Лукашенко ранее заявлял, что из-за санкций Запада у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев.