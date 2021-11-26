Лукашенко призвал Германию забрать мигрантов с польско-белорусской границы к себе

Германия должна принять беженцев с Ближнего Востока, приехавших в Беларусь. Об этом заявил лидер этой страны Александр Лукашенко во время встречи с нелегальными мигрантами в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги» на польско-белорусской границе, передает РИА Новости.

«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это всё поляки», — поделился своим видением путей разрешения миграционного кризиса Президент Беларуси. Он также попросил народ Польши образумить власти своей страны.

Мигрантов Лукашенко заверил, что белорусские власти помогут тем, кто решит вернуться домой. «Захотите уйти отсюда — поможем. Не захотите — будем делать всё, чтобы сберечь ваши жизни <...> Все мы люди. Бывают сложности, бывают трудности, но я уверен, что мы вместе преодолеем эти проблемы», — сказал он.

В последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Беларусью. С 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию Европейского Союза, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть в Евросоюз.

Польские власти оказались вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке». Ситуацию из-за вероятного, по мнению некоторых политиков, вовлечения России в кризис несколько раз обсуждал с властями ЕС Президент РФ Владимир Путин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр у пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей, где сейчас находятся мигранты.