Путин обсудил ситуацию на польско-белорусской границе с председателем Евросовета

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основной темой обсуждения стала обстановка, сложившаяся на польско-белорусской границе.

В частности, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия Евросоюза с Белоруссией.

«Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Президента Белоруссии Александра Лукашенко с и. о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Путин и Мишель также отметили необходимость быстрого разрешения миграционного кризиса в Белоруссии на основании норм международного гуманитарного права.

В заключение Президент России призвал председателя Евросовета поработать с Варшавой и не допустить насилия в отношении мигрантов. Как напомнил Путин, подтверждены факты, когда польские силовики использовали против них водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и прочие спецсредства.