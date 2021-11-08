Мигранты начали устанавливать палатки на границе Беларуси и Польши

На границе Беларуси и Польши собрались примерно три тысячи нелегальных мигрантов. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, передает РИА Новости.

Российское СМИ ссылается на фотографии, опубликованные белорусским государственным агентством БЕЛТА. На этих снимках запечатлены десятки людей с рюкзаками и сумками, в том числе — женщин и детей. Они находятся в лесу рядом с ограждением из колючей проволоки.

За ограждением, препятствующем нелегальному пересечению границы, стоят польские пограничники и их машины. В небе барражирует вертолет. На отдельных кадрах видны стволы деревьев, которыми мигранты пытались разрушить заграждение. В одном месте оно повалено.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня нелегальные мигранты с Ближнего Востока попытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. Польская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. На границе с начала сентября действует режим чрезвычайной ситуации.

Страны Европейского Союза обсуждают ужесточение санкций против Беларуси. Они обвиняют в создании миграционного кризиса лидера этой страны Александра Лукашенко.