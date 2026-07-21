Новак заявил о постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке

Александр Новак в 2020 году

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Ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам, сообщает по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака пресс-служба кабинета.

«Уже принятые меры, в частности, запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, его балансировка через увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов на более поздние сроки, приносят свои результаты: рынок частично стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по сокращению очередей», – заявил Новак.

На совещании с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС и нефтяных компаний рассмотрели текущие запасы нефтепродуктов, меры по насыщению внутреннего рынка, а также обеспечение топливом сельхозпроизводителей. Отдельно обсуждалось подключение региональных операторов к организации поставок, что должно помочь сбалансировать спрос и предложение.

Участники совещания также проанализировали поставки нефтепродуктов в рамках северного завоза. В Правительстве отметили, что снабжение северных территорий требует особого внимания из-за ограниченного периода навигации, сложной логистики и инфраструктурных особенностей регионов.

Раис РТ Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Подробнее о происходящем с топливом в регионе читайте в материале «Татар-информа» Как Казань избежала сбоев в работе транспорта на фоне топливного ажиотажа.