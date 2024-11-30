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В МИД России предупредили об опасности обмена ядерными ударами
Опасность обмена ядерными ударами существует, но Россия приложит максимум усилий, чтобы этого избежать. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует», — заметил дипломат, комментируя публикацию российского научного канала Science Time, смоделировавшего обмен ядерными ударами между РФ и США.
«Мы будем делать максимум для того, чтобы избежать реализации данного катастрофического сценария. Но в данном случае не все от нас зависит», — добавил Рябков. В связи с этим он признал, что «на сегодня ситуация крайне сложная и острая».
При этом замглавы МИД подчеркнул, что всё касающееся сценариев применения ядерного оружия с российской стороны сказано Президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
В октябре Президент РФ утвердил обновленную ядерную доктрину России. В ней, в частности, указаны условия для применения ядерного оружия, а также дано определение потенциального противника. Позднее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что российские власти не хотят применения ЯО. Вместе с тем Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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