Медведев заявил, что в России не хотят применения ядерного оружия

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Власти России не хотят применения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это (использование ядерного оружия — прим. Т-и) вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — подчеркнул экс-президент РФ (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он признал, что в новой российской ядерной доктрине понижен порог применения ЯО — по его словам, из-за возникших рисков.

Страны НАТО полностью вовлечены в вооруженное противостояние на Украине, которое может быть прекращено, если Североатлантический альянс перестанет раздувать пожар конфликта, выразил уверенность Медведев.

В связи с этим зампред Совбеза призвал Соединенные Штаты и НАТО, а также другие государства, по его мнению, нагнетающие «военную истерию», задуматься о словах Президента России Владимира Путина.

Российский лидер в своем заявлении, прозвучавшем 21 ноября, пообещал ответ на агрессивные действия в отношении РФ. «Ответ обязательно будет. Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации», — заверил Медведев.