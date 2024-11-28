Путин: Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в столице Казахстана Астане, сообщает ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что РФ использует все имеющиеся средства поражения в случае получения ядерного оружия украинской стороной.

Кроме того, передача какой-либо страной ядерного оружия Украине стала бы нарушением существующих обязательств по нераспространению ЯО, добавил Путин.

Ранее газета The New York Times написала, что ряд американских чиновников допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия. «Это было бы мгновенно действующим и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия», — констатировало издание.

До этого, в октябре, Президент РФ утвердил обновленную ядерную доктрину России. В ней, в частности, указаны условия для применения ядерного оружия, а также дано определение потенциального противника.