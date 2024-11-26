В Госдуме заявили, что РФ уже может применить ядерное оружие против стран НАТО

Россия, согласно обновленной ядерной доктрине, уже имеет право применить ядерное оружие против ряда государств НАТО. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил первый замглавы комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

Он напомнил, что в обновленной доктрине РФ четко расписаны условия, при которых Москва может применить ядерное оружие. По его словам, США, Великобритания или Франция уже нарушили эти условия.

«В соответствии с нашей ядерной доктриной мы уже вправе использовать ядерное оружие против этих стран» – сказал депутат.

Ранее Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. В документе указываются случаи, при которых РФ вправе применить ядерное оружие. В дальнейшем российский лидер обратился к россиянам по поводу применения западных дальнобойных ракет по территории страны, а также об ответе Москвы новейшей ракетой «Орешник». Путин в своем обращении отметил, что Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий.