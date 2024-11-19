В обновленной ядерной доктрине РФ впервые дано определение потенциального противника

В обновленной ядерной доктрине РФ впервые содержится определение потенциального противника. Документ утвержден Президентом страны Владимиром Путиным.

Согласно тексту доктрины, потенциальными противниками РФ считаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие РФ в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения».

Также в документе названы условия возможного применения Россией оружия массового поражения. В частности, речь идет о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности РФ, а также Белоруссии.