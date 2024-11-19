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Общество 19 ноября 2024 11:40

В обновленной ядерной доктрине РФ впервые дано определение потенциального противника

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В обновленной ядерной доктрине РФ впервые содержится определение потенциального противника. Документ утвержден Президентом страны Владимиром Путиным.

Согласно тексту доктрины, потенциальными противниками РФ считаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие РФ в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения».

Также в документе названы условия возможного применения Россией оружия массового поражения. В частности, речь идет о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности РФ, а также Белоруссии.

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#ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная доктрина России
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