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В обновленной ядерной доктрине РФ впервые дано определение потенциального противника
В обновленной ядерной доктрине РФ впервые содержится определение потенциального противника. Документ утвержден Президентом страны Владимиром Путиным.
Согласно тексту доктрины, потенциальными противниками РФ считаются «отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие РФ в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
Также в документе названы условия возможного применения Россией оружия массового поражения. В частности, речь идет о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности РФ, а также Белоруссии.
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