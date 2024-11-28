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Путин заявил о возможности нанесения ударов по Киеву «Орешником»
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Фото: пресс-служба Кремля
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
«В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия», – сказал российский лидер.
Он добавил, что Москва всегда будет отвечать на удары по собственной территории.
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