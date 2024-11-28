Путин заявил о возможности нанесения ударов по Киеву «Орешником»

Фото: пресс-служба Кремля

Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия», – сказал российский лидер.

Он добавил, что Москва всегда будет отвечать на удары по собственной территории.