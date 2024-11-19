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Названы условия применения Россией ядерного оружия
Агрессия против России любого государства, состоящего в определенном военном блоке, будет рассматриваться Москвой как агрессия всего блока. Это следует из обновленной ядерной доктрины, которую утвердил Президент РФ Владимир Путин.
Из документа следует, что решение о применении ядерного оружия принимает глава государства.
Также уточняется, что Москва может применить оружие массового поражения в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности России, а также Белоруссии как страны, входящей в Союзное государство.
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