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Общество 19 ноября 2024 11:30

Названы условия применения Россией ядерного оружия

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Агрессия против России любого государства, состоящего в определенном военном блоке, будет рассматриваться Москвой как агрессия всего блока. Это следует из обновленной ядерной доктрины, которую утвердил Президент РФ Владимир Путин.

Из документа следует, что решение о применении ядерного оружия принимает глава государства.

Также уточняется, что Москва может применить оружие массового поражения в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности России, а также Белоруссии как страны, входящей в Союзное государство.

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#ядерное оружие #Владимир Путин #Белоруссия
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