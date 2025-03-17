В Казани провели совещание об опасности паводкоопасного периода и пожароопасного сезона

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин провел заседание республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщают в пресс-службе Раиса РТ. Участники обсудили вопросы безопасного прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2025 года. Мероприятие состоялось в Доме Правительства РТ.

Рустам Нигматуллин отметил, что в случае неблагоприятного сценария весеннего паводка 218 населенных пунктов, 5700 жилых домов с населением 13,4 тыс. человек, 55 участков автодорог, 28 автомобильных мостов и 9 социальных объектов могут оказаться в зоне подтопления. При этом 8 населенных пунктов могут быть отрезаны в результате паводка.

«Если указанные прогнозы подтвердятся, а они уже начинают сбываться (в Буинском районе затоплены 2 низководных моста), мы рекомендуем муниципальным районам перейти в режим повышенной готовности и, при необходимости, немедленно перейти к режиму ЧС», – заявил первый вице-премьер.

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что в Татарстане ожидается спокойная паводковая обстановка благодаря малоснежной зиме и умеренным весенним температурам. «В ближайшие дни в республике предсказываются незначительные осадки. В целом, мы рассчитываем на положительную ситуацию. Следует отметить, что затопление мостов и дорог, вероятно, связано с человеческим фактором и нарушениями при строительстве. На всех реках в Татарстане опасных явлений не прогнозируется», – добавил Захаров.

На защиту от паводков Татарстан выделил более 750 млн рублей, рассказал начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов. «В рамках подготовки были проведены основные мероприятия: отремонтированы 27 гидротехнических сооружений, очищены русла рек и проведены дноуглубления на 111 участках общей протяженностью свыше 89 километров. Кроме того, выполнены берегоукрепительные работы на пяти участках, на трех участках спрямлены русла рек, а на 16 участках общей протяженностью более 5 километров проведены другие мероприятия», – отметил он.

Также была выполнена установка, ремонт и очистка 11 тыс. водопропускных труб. На эти работы было потрачено около 755 млн рублей, включая расходы за прошлый год и подготовительный период текущего года. Разработан оперативный план «Паводок» как на республиканском уровне, так и для каждого муниципального образования Татарстана. Утверждены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения, спланировано 176 пунктов временного размещения на более чем 29 тыс. человек.

Ирек Кадамов подчеркнул, что для противодействия паводкам создана группа сил численностью свыше 19 тыс. человек, более четырех тысяч единиц техники и свыше ста плавсредств находятся в состоянии готовности. Также запланировано использование двух самолетов и двух БПЛА для воздушной разведки.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин доложил о подготовке к пожароопасному сезону. Запланированы силы и средства для тушения ландшафтных (природных) пожаров, включая лесные, в количестве более 12 тыс. человек и 4636 единиц техники. Подготовлены три воздушных судна, один беспилотный летательный аппарат и пять пожарных поездов. Для защиты населённых пунктов от природных пожаров предусмотрено привлечение сил и средств шести опорных пунктов по тушению крупных пожаров.

Активно используется мобильное приложение «Термические точки», благодаря которому в 2024 году удалось выявить и ликвидировать 184 природных пожара.

На случай угрозы перехода природного пожара на населенные пункты, садовые товарищества и детские лагеря в каждом районе определены пункты временного размещения граждан, проведена корректировка планов эвакуации и распределения ресурсов. Созданы резервы материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Рустам Нигматуллин в вопросе подготовки к пожароопасному сезону призвал принять исчерпывающие меры по проведению подготовительных мероприятий в полном объеме. «Также руководителям муниципальных образований необходимо уточнить запасы финансовых и материальных ресурсов, проверить работоспособность речевых сиренных установок в зонах, подверженных подтоплению и угрозе природных пожаров», – добавил он.