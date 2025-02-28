«Ждем оттепель и циклоны с Атлантики»: когда в Татарстан придет весна и растает снег

Минувшая зима в Татарстане войдет в историю метеонаблюдений как аномально теплая. Такой теплый тренд продолжится предстоящей весной. Когда сойдет снег, и каким будет паводок в 2025 году, «Татар-информ» узнал у казанских метеорологов.





На протяжении девяти месяцев подряд среднемесячная температура в Казани была значительно выше климатической нормы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шесть температурных рекорда за зиму

На протяжении девяти месяцев подряд среднемесячная температура в Казани была значительно выше климатической нормы. Это исключительное явление, сообщил «Татар-информу» казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Уходящая зима, безусловно, оказалась на редкость теплой и в тоже время малоснежной», – заметил он.

По данным метеостанции КФУ, в декабре среднемесячная температура в столице Татарстана составила «минус» 4 градуса при климатической норме «минус» 7,5 градуса. В январе среднемесячная температура в Казани составила «минус» 3,4 градуса при норме «минус» 9,5 градуса. Февраль тоже оказался теплее нормы, его среднемесячная температура составила «минус» 7,4 градуса при норме «минус» 9 градусов.

«Обычно зимой бывает особенно холодно в первую декаду февраля, но в этом году холодов не случилось. Крепких морозов не было, было много дождей и мало снега. Зима оказалась очень теплой, европейской», – считает Переведенцев.

Зимой были побиты сразу шесть температурных рекорда. 3 января дневная температура в городе достигла «плюс» 3,1 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 1920 году – в этот же день 105 лет назад температура в городе поднималась до «плюс» 2,7 градуса. Также теплые рекорды были побиты 8 января, 28, 29 и 31 января, когда температура достигала почти 3 градусов. Еще один теплый рекорд был установлен 1 февраля, он составил «плюс» 2,9 градуса.

Теплые рекорды этой зимой были побиты 8 января, 28, 29 и 31 января, когда температура достигала почти 3 градусов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В ближайшую декаду на нашу территорию будут приходить циклоны с Атлантики»

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в марте по Татарстану ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. Норма среднемесячной температуры в первый месяц весны в Казани составляет «минус» 3,3 градуса, а по Татарстану «минус» 4,2 градуса.

Температура воздуха в первую декаду марта по республике будет выше нормы на 2-3 градуса.

Количество осадков в марте прогнозируется близким к климатической норме, которая по Казани составляет 38 мм, а по Татарстану – 28 мм.

«В ближайшую декаду на нашу территорию будут приходить циклоны с Атлантики, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температурный фон будет выше нормы. На следующей неделе мы ожидаем активизацию циклонической деятельности и оттепель. В дневные часы температурный фон будет переходить через нулевую отметку. Поэтому частично выпавший снег будет подтаивать», – сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани ближайшие 10 дней будут теплее нормы на 1,5-2 градуса

В ближайшую декаду температура воздуха в столице Татарстана ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. В норме она в этот период составляет «минус» 7 градусов.

«По прогнозу Гидрометцентра России, в целом в марте в Казани температура воздуха ожидается на один градус выше климатической нормы. Осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. Вероятностные прогнозы обычно оправдываются на 60-70%», – рассказал Юрий Переведенцев.

В апреле норма температуры в городе – «плюс» 6 градусов, а норма осадков – 33 мм.

В мае среднемесячная температура в норме в Казани составляет «плюс» 14 градусов, осадки выпадают на уровне 38 мм.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Паводок можно ждать ближе к концу марта

Весеннее половодье в Татарстане обычно начинается в третью декаду марта – первую декаду апреля. Это многофакторный процесс, зависящий от запасов воды в снежном покрове накопленных к началу весны, глубины промерзания почвы и погодных условий в период снеготаяния. За счет фазы весеннего половодья происходит ежегодное наполнение Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ.

Пока на реках и водохранилищах Татарстана сохраняется ледяной покров, толщина которого на начало третьей декады февраля составляла на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах от 20 до 40 см, на реках с устойчивым ледоставом – от 11 – 19 см до 42 см, что меньше прошлогодних значений на 2 – 30 см.

«На реках республики сохраняется режим зимней межени с характерным для этого времени уровенным и стоковым режимами. В ближайшие дни развития весенних процессов на реках республики не ожидается. На Куйбышевском водохранилище наблюдается относительная стабилизация горизонта воды», – пояснил Феликс Гоголь.

Уровень воды Куйбышевского водохранилища у Верхнего Услона 24 февраля составил 50,46 метра по Балтийской системе высот (БС), что выше среднемноголетнего значения на 83 см, но ниже прошлогоднего уровня на 44 см. Уровень воды Нижнекамского водохранилища у Набережных Челнов 24 февраля составил 63,46 метра БС, что выше прошлогоднего показателя на 22 см и выше среднемноголетних значений на 86 см.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит снега может привести к негативным последствиям

Обычно к концу зимы высота снежного покрова в Казани достигает 40-50 см, а сейчас она по данным метеостанции КФУ составляет лишь 16 см.

«Обычно к 12 апреля должен разрушиться снежный покров. В этом году, я убежден, это случится раньше. При высоких положительных температурах снег растает быстро», – считает Юрий Переведенцев.

Казанский профессор предупредил о возможных последствиях малоснежной и теплой зимы.

«Снега мало, и это может негативно сказаться на озимых. Кроме того, в последние годы в нашем регионе ощущается существенный дефицит осадков в летний период. Запасов влаги немного, если в летний период будет засуха, это негативно скажется и на уровне Куйбышевского водохранилища», – пояснил ученый.

По его словам, даже при высоких температурах паводок предстоящей весной не будет сокрушительным. Если температуры будут повышаться постепенно, то паводка мы и вовсе можем не заметить, вода с полей также постепенно стечет в реки.

Между тем в последние годы зимы в Татарстане становятся короче, ежегодно сокращается отопительный период. Весны наступают раньше, раньше приходит лето. По климату весна обычно в наших краях начинается 31 марта – 1 апреля, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону повышения. Климатическое лето начинается в мае, когда среднесуточная температура переходит через 15 градусов.