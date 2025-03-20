Уровень воды в реках Татарстана ниже среднего для данного периода

По состоянию на 14:00 20 марта в Татарстане улучшилась гидрологическая обстановка. Два моста через реку Свиягу в Буинском районе (возле населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы) уже не покрыты водой и сняты с наблюдения МЧС. Однако еще остается подтопленным один мост на реке Ик возле села Тумутук в Азнакаевском районе. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

На водохранилищах уровень воды держится стабильно. Например, на Куйбышевском водохранилище у села Верхний Услон вода находится на уровне 50,59 метров, что далеко от критической отметки в 54,24 метра. А на Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды даже немного упал и сейчас составляет 63,35 метра, что тоже ниже опасной отметки в 65,9 метра.

«На реках республики продолжается слабое развитие весенних процессов. За прошедшие сутки на реках республики преобладало понижение высоты уровней воды от 1 до 87 см. Уровни воды на реках наблюдаются ниже отметок выхода воды на пойму и ниже среднемноголетних максимальных и опасных значений», – добавили в ведомстве.