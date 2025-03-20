news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 20 марта 2025 15:05

Уровень воды в реках Татарстана ниже среднего для данного периода

Читайте нас в
Телеграм

По состоянию на 14:00 20 марта в Татарстане улучшилась гидрологическая обстановка. Два моста через реку Свиягу в Буинском районе (возле населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы) уже не покрыты водой и сняты с наблюдения МЧС. Однако еще остается подтопленным один мост на реке Ик возле села Тумутук в Азнакаевском районе. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

На водохранилищах уровень воды держится стабильно. Например, на Куйбышевском водохранилище у села Верхний Услон вода находится на уровне 50,59 метров, что далеко от критической отметки в 54,24 метра. А на Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды даже немного упал и сейчас составляет 63,35 метра, что тоже ниже опасной отметки в 65,9 метра.

«На реках республики продолжается слабое развитие весенних процессов. За прошедшие сутки на реках республики преобладало понижение высоты уровней воды от 1 до 87 см. Уровни воды на реках наблюдаются ниже отметок выхода воды на пойму и ниже среднемноголетних максимальных и опасных значений», – добавили в ведомстве.

#ГУ МЧС по РТ #весенний паводок
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025