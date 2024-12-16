В Менделеевске исполнят желания детей участников СВО

В Менделеевском районе стартовала новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний». «Волшебная» елка находится в здании администрации района. На ней размещены открытки с новогодними желаниями детей с особенностями здоровья, а также ребят из семей участников СВО.

«Сотрудники администрации, руководители и представители учреждений, организаций, компаний района принимают участие в исполнении желаний наших детей. Пусть каждый ребенок будет счастлив!» – отметила замглавы Лейсан Галеева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске объявили акцию «Новогодний подарок СВОим».

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России Владимир Путин помог одной девочке попробовать себя в роли ведущей новостей, другой — побывать на Байкале, а мальчику — посетить Эрмитаж.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев – встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс», а также передал подарок для мальчика из Лисичанска. А в Правительстве РФ маленькому фанату ралли-рейдов помогли побывать на базе команды «КАМАЗ-мастер».