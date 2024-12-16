В Менделеевске объявили акцию «Новогодний подарок СВОим»

В Менделеевском районе РТ в рамках акции «Новогодний подарок СВОим» жители сельских поселений, депутаты поселения, ветераны-активисты собирают продукты и подарки к Новому году для наших солдат. Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы Лейсан Галеева.

В пункт сбора гуманитарной помощи Менделеевска было доставлено 3 маскировочные сети для бойцов, письма от ребят со словами благодарности.

Помимо этого, было собрано все необходимое: тушёнка, носки, салфетки, газовые баллончики, сладкие угощения и многое другое.

«Ребята должны чувствовать, что они не одни, что за ними надежный тыл, должны знать, что их поддерживают и ждут!» — сказала Галеева.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.