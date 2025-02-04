В лицее Зеленодольска открыли мастерскую по производству окопных свечей с опилками

Фото предоставлено Юлией Озеровой

В лицее №18 города Зеленодольска открыли небольшую мастерскую по производству окопных свечей. Именно эту разработку чаще всего заказывают бойцы. Главный секрет — древесные опилки.

По словам командира юнармейского отряда лицея №18 Камиля Тагирова, опилки не дымят и дают больше тепла — можно погреть еду, поставить чайник.

«Мы топим воск, потом заливаем в опилки и складываем остывать», — рассказал юнармеец лицея №18 Ильсаф Хаялеев.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Очень приятно, что наши свечи оценили по достоинству», — присоединился еще один лицеист-юнармеец.

«Здесь на отправку свечи — около двух тысяч, делаем каждый день, ребята помогают», — сообщил преподаватель ОБЖ лицея №18 Игорь Хмелев.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Нынешние школьники знают о трудовом подвиге своих предков и хотят хоть как-то помочь военнослужащим.

В лицее также изготавливают сухой душ, пишут письма. «Сухой армейский душ — в его составе губка, полотенце. Надо добавить немного воды и сжать до обильной пены», — пояснила школьница Анастасия Сихашвили.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Мы часто слышим отзывы о том, как сухой душ помогает в зоне боевых действий. Я считаю, что работа детей важна, она хоть и несложная, но помогает СВО», — убеждена ученица 9А класса лицея №18 Амира Сафина.

В честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне по указу Президента России Владимира Путина Зеленодольску присвоено звание «Город трудовой доблести».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Директор лицея Яна Кибец подчеркнула: «Мы — потомки победителей и тружеников тыла, и память героев должна сохраняться в ваших сердцах и передаваться следующим поколениям. Сегодняшние дети не только помнят, но и любят свою историю, гордятся своими предками, мы оформляем тематические выставки, создаем электронную книгу о тружениках города, а дети сегодня продолжают дело дедов и прадедов».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Юлией Озеровой