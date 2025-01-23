В Татарстане увеличили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

В Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ увеличивается до 2,8 млн рублей. Эта сумма будет складываться из региональных, федеральных и муниципальных выплат:

от Татарстана – 2,1 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей;

от муниципалитетов РТ и предприятий – до 300 тысяч;

Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.

Напомним, серьезные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были введены в республике 6 июля 2024 года. Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».