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СВО 23 января 2025 11:23

В Татарстане увеличили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

В Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ увеличивается до 2,8 млн рублей. Эта сумма будет складываться из региональных, федеральных и муниципальных выплат:

  • от Татарстана – 2,1 млн рублей;
  • от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей;
  • от муниципалитетов РТ и предприятий – до 300 тысяч;

Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.

Напомним, серьезные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были введены в республике 6 июля 2024 года. Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
#служба по контракту #единовременная выплата #спецоперация #военнослужащие
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