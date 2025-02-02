«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

Зеленодольский завод имени А.М. Горького — одно из ведущих судостроительных предприятий России. Сегодня, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, мы рассказываем какую роль сыграло в ней предприятие из Зеленодольска, которому на днях Владимир Путин присвоил звание Города трудовой доблести.





Судокотельный цех завода, 1932 год

Фото: zdship.ru

В 1934 году завод получил первый оборонный заказ

История Зеленодольского судостроительного завода им. Горького начинается с конца XIX века. В 1895 году по решению министерства путей сообщений Казанского Округа в Паратском затоне были основаны Паратские судоремонтные мастерские. Основное их назначение – ремонт технического флота. К 1907 году появились механический, котельный, кузнечный, литейный и столярный цехи, в которых работало 86 человек.

В 1918 году после эвакуации в Паратск части Балтийского и Ижорского заводов мастерские преобразуются в Волжский автономный судостроительный и механический завод Морского Комиссариата. В 1922 году завод получает название «Красный металлист».

Строительство палубных барж Фото: zdship.ru

В этот период, кроме судоремонта, завод производит сельскохозяйственную технику. С 1926 по 1941 годы он выпускал сухогрузные баржи, речные колесные буксиры – 35-40 единиц в год, а также паровые машины, шпили, насосы и другие механизмы.

В 1932 году Постановлением ЦИК ТАССР заводу было присвоено имя А.М. Горького в честь 40-летия литературной и общественной деятельности писателя.

В 1934 году завод получил первый оборонный заказ и начал постройку речных бронекатеров проектов 1124 и 1125.

Из 5 тыс. рабочих зеленодольского завода имени Горького на фронт ушло более 2,8 тыс. человек Фото: zdship.ru

Работали в лютые морозы, когда ботинки примерзали к палубе

В годы Великой Отечественной войны из 5 тыс. рабочих зеленодольского завода имени Горького на фронт ушло более 2,8 тыс. человек, каждый третий не вернулся.

Приняв эвакуированных из Киева и Ленинграда специалистов и оборудование, на заводе в кратчайшие сроки стали выпускать продукцию для фронта.

За четыре года войны завод выпустил 117 бронекатеров, 13 противолодочных кораблей, девять речных буксиров, четыре торпедных катера, пять барж, почти 3 тыс. пулеметов, 605 зенитно-пулеметных установок, почти 26 тыс. пехотных лопат, более 4 млн артиллерийских снарядов. Также заводчане изготавливали корпуса авиационных бомб, узлы и детали к аэросаням и много другой необходимой для фронта продукции.

Работники снарядного цеха, 1945 год Фото: zdship.ru

Для увеличения объемов завод перешел на удлиненный рабочий день – две смены, по 12 часов каждая. Многие рабочие и инженерно-технические сотрудники перебрались жить в цеха, там же ели и спали.

В тяжелых условиях на заводе трудились старики, женщины и дети, так как большинство мужчин ушло на фронт. Подростки варили корпуса военных кораблей. К этому делу они подходили ответственно и сварные швы всегда получались отличного качества. Работали зеленодольцы и в лютые морозы – даже тогда, когда ботинки примерзали к палубе. Будучи детьми, испытывая голод, холод и лишения, трудясь наравне со взрослыми, они не теряли веры в Победу и свои силы. Их по праву можно считать героями.

Бронекатера Зеленодольского завода моряки называли «речными танками»

Труженик тыла Петр Жогин все годы войны проработал на судостроительном заводе, так как по состоянию здоровья его не взяли на фронт. Он был разметчиком – размечал детали по шаблонам на металле, а потом сварщик вырезал их.

Выпускники ремесленного училища, 1941 год Фото: zdship.ru

Зеленодольский школьник рассказал, что его прапрадедушка Василий Петрович хоть и не воевал на фронте, но своим трудом как мог приближал Победу. Он работал по 12 часов в сутки, а иногда и вовсе не уходил домой.

«Шла постройка бронекатеров, они тогда очень нужны были военно-морскому флоту», – отметил он.

Бронекатера Зеленодольского судостроительного завода моряки называли «речными танками»: катер был облачен в броню, и на нем, как на «Т-34», была установлена пушка, артиллерийское орудие. Бронекатера выполняли такие же боевые задачи, как танки, только не на суше, а на воде.

Маршал Советского Союза Василий Чуйков, командующий 62‑й армией, которая особо отличилась в Сталинградской битве, писал в воспоминаниях: «Кто работал на переправах, тот ежечасно, ежеминутно с глазу на глаз встречался со смертью. Поистине нужны были стальные нервы и несравнимое мужество, чтобы переплывать через Волгу туда и обратно под шквальным артиллерийским, минометным и авиационным огнем. О роли моряков этой флотилии, о речниках, об их подвигах скажу кратко: если бы не они, возможно, 62‑я армия погибла бы без боеприпасов и продовольствия и не выполнила бы своей задачи. Сталинградские переправы тех дней сыграли неоценимую роль в обеспечении армии войсками, боевой техникой, боеприпасами, горючим».

Бронекатер №234 «Калюжный» в бою Фото: zdship.ru

Волга стала линией обороны Сталинграда

Зеленодольские бронекатера вошли в состав Амурской, Днепровской и Дунайской флотилий. Подвижные и способные пройти там, где суда зарывались килем в песок, «речные танки», как их называли, прошли по водным путям от Сталинграда до Берлина.

Многие из зеленодольских бронекатеров приняли участие в знаменитой Сталинградской битве, переломившей ход войны. Важную роль сыграла Волжская флотилия под командованием контр-адмирала Дмитрия Рогачева. В нее вошли более 200 судов.

Противник, готовясь к наступлению на Волгу, заминировал Волгу от Астрахани до Саратова. В основном это были электромагнитные мины, для их обезвреживания нужны были специальные тралы. В них переоборудовали 20 речных судов и несколько барж. Осенью 1941 года канонерские лодки и бронекатера флотилии обеспечили проводку 113 караванов и отразили 122 воздушных налета.

Зеленодольский противолодочный корабль Фото: zdship.ru

В 1942 году за Волгу развернулась война – немцы пытались сделать все возможное, чтобы остановить судоходство на реке. Но советские воины и моряки противостояли этим планам. Навигационные знаки на реке маскировали – или ставили ложные, чтобы фашисты сбрасывали мины в стороне от основного фарватера. Бакенщики дежурили по ночам, отмечая места сброшенных мин. На пристанях, причалах, баржах и буксирах было установлено 300 зенитных орудий и крупнокалиберных пулеметов. Для прикрытия речных судов с воздуха создали специальную авиагруппу.

В ходе сражения флотилия оказывала обороняющимся частям Красной Армии огневую поддержку, высаживала десанты, переправляла части Красной Армии, оружие, боеприпасы и продовольствие в город; вывозила из Сталинграда раненых, женщин и детей. В составе флотилии два бронекатера имели на вооружении реактивные минометные установки, выполняя задачи «Катюш». За мужество и героизм, проявленные при сражении в Сталинградской битве, 1-му и 2-му дивизионам бронекатеров были присвоены звания гвардейских.

«Зеленодольск прославился тем, что поставлял для фронта военные корабли и снаряды. Известно, например, что военные катера сыграли значительную роль в Сталинградском сражении, которое стало самым масштабным и переломным в ходе всей войны, привело к Победе над немецко-фашистскими захватчиками», — расскаазал «Татар-информу» заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков.

Контр-адмирал Рогачев после войны жил, работал и был похоронен в Зеленодольске Кадр из документального фильма «800 вёрст до войны»

Завод награжден орденом Трудового Красного Знамени

После окончания войны контр-адмирал Рогачев жил, работал и был похоронен в Зеленодольске. Здесь ему установлен памятник, названа одна из улиц города.

О трудовом героизме «горьковчан», об их вкладе в подвиг страны, сокрушивший фашизм, ежедневно напоминает и легендарный бронекатер «Калюжный». Сегодня он стоит на постаменте на главной площади – у входа на территорию предприятия.

Легендарный бронекатер «Калюжный» установлен на площади у входа на территорию завода Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Корабль был построен на заводе и спущен на воду в конце 1942 года. Уже в мирное время «Калюжный» вернулся в Зеленодольск, на свой родной завод.

В 1943 году за успехи по выпуску боевой техники и боевых припасов завод награжден Переходящим Красным знаменем Государственного Комитета Обороны. А в 1966 году за заслуги в создании и производстве новой техники завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Как памятники зеленодольские бронекатера установлены в Волгограде, Мариуполе, Пинске и Измаиле.

В 2022 году Зеленодольскому заводу им. А.М. Горького было присвоего почетное звание «Предприятие трудовой доблести». Он отмечен за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

В январе этого года Владимир Путин присвоил Зеленодольску звание «Город трудовой доблести».

В 2022 году Зеленодольскому заводу им. А.М. Горького было присвоего почетное звание «Предприятие трудовой доблести» за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне Фото: © «Татар-информ»

Блоки для моста «Миллениум» сделали на судостроительном заводе

Спустя четыре года после Великой Отечественной войны, в 1949 году, на заводе впервые в стране внедрили поточный метод постройки судов, что дало возможность резко увеличить мощности производства и ежегодно сдавать флоту по 25 – 35 кораблей.

В 60-х освоен выпуск знаменитых «Метеоров» – теплоходов, оснащенных «подводными крыльями». Всего было выпущено 356 единиц.

С 1967-го по 1994-й заводчане построили большую серию противолодочных кораблей «Альбатрос», сторожевые корабли «Ягуар» на экспорт для ВМС Германии, Кубы, Югославии, Алжира, Ливии.

В 1976 году судостроительный завод А. М. Горького оснастили уникальным комплексом «Волга». Комплекс оборудован наливной спусковой камерой с системой размораживания акватории в зимний период. Это позволяет круглогодично строить, спускать плавсредства на воду и производить швартовые испытания.

Наряду с судостроением на заводе активно развиваются ряд других направлений. Так, например, на предприятии ввели производство по изготовлению крупногабаритных металлоконструкций для мостовых переходов. Блоки к мосту «Миллениум», например, построили зеленодольцы.

Зеленодольский завод имени А. М. Горького продолжает производство широкой линейки судов Фото: © «Татар-информ»

«Гепарды» и «Метеоры»

За всю свою историю завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений. Сегодня зеленодольский завод имени А.М. Горького входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс».

Среди наиболее значимых проектов, реализованных заводом за последние годы — строительство скоростных пассажирских теплоходов проекта А145; нефтеналивных танкеров проекта RST25; серии противодиверсионных катеров «Грачонок» и малых ракетных кораблей проекта 21631, а также строительство фрегатов проекта „Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама по линии военно-технического сотрудничества.

В 2020 году на заводе был построен первый в России речной пассажирский прогулочно-экскурсионный теплоход «Чайка», работающий на сжиженном природном газе.

В конце июня 2022 года, был спущен на воду новый метеор – судно проекта 03830, «правнук» легендарных советских метеоров Фото: © «Татар-информ»

Почти после 20-летнего перерыва, в конце июня 2022 года, был спущен на воду новый метеор – судно проекта 03830 («Метеор-2020), разработанного компанией «Си Тех». Модель можно было бы назвать «правнуком» легендарных советских метеоров проектов 342, 342Э и 342У, однако новое судно имеет с ними мало общего. Даже подводные крылья у него принципиально иной конструкции (во время разгона судно способно сразу вставать на передние и задние крылья, что существенно снижает расход топлива; корабли старых проектов предполагали постепенный подъем на крыло).

Выступая в коцне прошлого года на традиционном совещании перед Раисом РТ Рустамом Минихановым, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев доложил, что Зеленодольский завод имени Горького в прошлом году построил три ракетных корабля для нужд военно-морского флота. В работе шесть контрактов по гражданскому судостроению на 12 млрд рублей, в том числе первый плавучий рыбзавод. Предприятие обеспечено заказами до 2027 года с пакетом контрактов на 220 млрд рублей.

Статья подготовлена при участии Наталии Фроловой, Эдуарда Левочкина и Натальи Панкратовой и по материалам фильма «800 верст до войны» студии «Паратск»