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Политика 27 сентября 2024 10:00

Прямая трансляция: Послание Раиса РТ Рустама Минниханова к Госсовету республики

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Прямая трансляция: Послание Раиса РТ Рустама Минниханова к Госсовету республики
Фото: rais.tatarstan.ru

Начался прямой эфир ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова к Госсовету республики. Трансляцию проводит ТНВ. Начало эфира запланировано на 10:00 мск.

Послание состоится в рамках второго заседания Госсовета республики VII созыва. Мероприятие проходит в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

На заседание помимо депутатов приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.

#Послание Госсовету РТ 2024 #прямая трансляция
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