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Прямая трансляция: Послание Раиса РТ Рустама Минниханова к Госсовету республики
Начался прямой эфир ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова к Госсовету республики. Трансляцию проводит ТНВ. Начало эфира запланировано на 10:00 мск.
Послание состоится в рамках второго заседания Госсовета республики VII созыва. Мероприятие проходит в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
На заседание помимо депутатов приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.
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