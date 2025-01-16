«Заслуженно и почетно»: за что Путин дал Зеленодольску звание «Город трудовой доблести»

Зеленодольску и еще шести населенным пунктам в России присвоено звание городов трудовой доблести. Указ подписал Президент Владимир Путин. Как будут праздновать Великую Победу в Зеленодольске и что этот почетный статус даст жителям города и Татарстана, разбирался «Татар-информ».





Зеленодольску присвоено звание города трудовой доблести

Фото: tatarstan.er.ru

«Небольшой тыловой город на Волге»

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне.

На заседании организационного комитета «Победа» Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Зеленодольске в годы Великой Отечественной войны построили 139 кораблей, произвели свыше 4 млн артиллерийских снарядов.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников подчеркнул, что Зеленодольск как «небольшой тыловой город на Волге» сыграл важную роль в обеспечении фронта, производя военные суда на заводе имени Горького.

Завод изготовил 117 бронекатеров, 13 противолодочных и 9 речных кораблей, а также другую военную технику. Бронекатера, вооруженные артиллерийскими установками и пулеметами, стали ключевым средством снабжения Красной Армии в Сталинградской битве.

Помимо города в Татарстане почетного звания удостоились Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).

Всего на сегодняшний день звание «Город трудовой доблести» носят 63 российских города.

«Символично, что Зеленодольск встретит год 80-летия Победы в новом статусе»

Мэр города Михаил Афанасьев назвал присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Зеленодольску историческим событием. Градоначальник отметил, что подготовка к нему велась на протяжении нескольких лет.

«Особенно символично, что Зеленодольск встретит год 80-летия Великой Победы в новом памятном статусе», — подчеркнул он.

Михаил Афанасьев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны из Зеленодольска на фронт ушло 34 тыс. человек, 13 тыс. не вернулись с полей войны, 17 зеленодольцев были удостоены звания Героев Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы.

«Вклад зеленодольцев в Победу в Великой Отечественной войне поистине бесценен», — убежден глава города.

Во время войны городе производили корабли, бронекатера, авиационную фанеру для самолетов, работала швейная фабрика, работали предприятия агропромышленного комплекса. Люди проявляли самоотверженный труд на благо победы.

Также Афанасьев напомнил, что зеленодольским заводам имени Серго и Горького ранее было присвоено звание «Предприятие трудовой доблести».

Вклад зеленодольцев в победу в Великой Отечественной войне поистине бесценен, убежден Михаил Афанасьев Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

«Ветераны в Зеленодольске — это уникальные люди с невероятно сильным духом»

Вручение званий «Город трудовой доблести» — это еще один способ напомнить всем жителям нашей страны о том, какой подвиг совершили герои тех лет ради нашего будущего.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин заявил, что присвоение звания Зеленодольску — это «знак уважения к подвигу людей, самоотверженно трудившихся во имя Великой Победы».

Депутат напомнил, что в начале войны в Зеленодольске работали пять крупнейших предприятий союзного подчинения. Его жители вместе со всей страной прикладывали все силы, чтобы обеспечить фронт всем необходимым и приблизить победу.

«Я по работе встречаюсь с нашими уважаемыми ветеранами, сейчас проживающими в Зеленодольске. Это уникальные люди с невероятно сильным духом, а их истории о прожитых военных и послевоенных годах уникальны», — отметил он.

В начале войны в Зеленодольске работали пять крупнейших предприятий союзного подчинения Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

«Настало время оценить трудовой подвиг»

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что республика внесла огромный вклад в общую победу советского народа.

Большаков напомнил, что «Город трудовой доблести» — это почетное звание, которое раньше давалось крупным российским городам, например Казани. А теперь, по его словам, «настало время оценить подвиг других населенных пунктов ТАССР в годы Великой Отечественной войны».

«Зеленодольск прославился тем, что поставлял для фронта военные корабли и снаряды. Известно, например, что военные катера сыграли значительную роль в Сталинградском сражении, которое стало самым масштабным и переломным в ходе всей войны, привело к Победе над немецко-фашистскими захватчиками», — пояснил доктор политических наук.

Основной вклад в развитие военной промышленности в Зеленодольске и других советских городах внесли женщины и подростки, которые заменили мужчин, воевавших на фронте. Несмотря на тяжелые условия для ежедневной работы: нехватка еды, ночные смены, тяжелый физический труд, — эти люди совершили трудовой подвиг.

«То, что Зеленодольск получил столь высокое звание, — заслуженно и почетно. Наличие таких городов в современном Татарстане позволит увеличить узнаваемость республики и конкретно города Зеленодольска в России и за рубежом. Увеличит популярность республики среди основных туристических регионов России. Почетное звание будет способствовать социализации молодежи республики в патриотическом духе, развитию инфраструктуры и городского хозяйства города Зеленодольска», — полагает собеседник агентства.

Зеленодольск прославился тем, что поставлял для фронта военные корабли и снаряды Фото: zdship.ru

«Мы можем гордиться не только славным прошлым, но и сегодняшним днем»

Медиадиректор Информационного центра «Зеленый Дол» Татьяна Витовская поделилась с «Татар-информом», что присвоение столь высокого звания стало «новостью года» для горожан.

«Вчера настоящая волна радости прокатилась в соцсетях, в СМС-сообщениях: зеленодольцы, независимо от возраста, профессии, пересылали друг другу видео со словами Владимира Путина», — рассказала она.

К этому событию зеленодольцы настойчиво шли на протяжении нескольких лет. В архивных подшивках газет хранятся десятки публикаций о том, какая огромная работа была проведена, чтобы отдать дань уважения зеленодольцам, внесшим свой вклад в Победу.

Татьяна Витовская поделилась воспоминаниями, как «Зеленодольская правда» инициировала конкурс на создание эскиза памятника труженикам тыла — сегодня он украшает парк Победы. На предприятиях бережно хранятся сотни подтверждений подвига зеленодольцев в 40-е годы, а это создание «горьковчанами» 117 бронекатеров. А каждый третий снаряд, отправленный на фронт, был сделан руками «серговчан».

«Это звание дает всем нам не только радость от безусловного признания самоотверженного труда наших земляков, но и накладывает обязательство соответствовать величию своих предшественников. Уверена, зеленодольцы приложат все силы, чтобы быть достойными их и с энтузиазмом трудиться во благо родного города и всей страны», — заявила Витовская.

Она подчеркнула, что Зеленодольск с каждым годом становится все более современным и комфортным для проживания. Только за последние несколько лет открылись несколько красивых парков, уютных общественных пространств. В район стремятся инвесторы — уже 17 промпарков ведут здесь свою деятельность. Есть работа для жителей на градообразующих предприятиях.

«Мы можем гордиться не только славным прошлым, но и сегодняшним днем», — заключила журналист.

За самоотверженный труд в тылу в годы войны Федот Пильков награжден почетным знаком Фото: из семейного архива

«Я горжусь своим городом и его жителями!»

Для каждого города присвоение такого звания — подтверждение, что страна помнит и ценит его вклад в историю. Решение Президента России имеет особое значение, ведь каждый житель знает, какой вклад внесли предки, трудившихся на предприятиях, в Победу.

Так, прадед жительницы Зеленодольска Александры Давыдовой работал на заводе им. Горького. Подробнее о своем близком родственнике Федоте Пилькове она смогла узнать из сохранившихся семейных архивов, так как он умер в 1974 году.

В 1938 году Пильков начал работать на заводе имени Горького. А в 1942 году был отправлен на фронт, на прорыв блокады Ленинграда. Из фронтовых дневников прадеда Александра узнала обо всех тяготах, через которые проходили солдаты на фронте.

После Федот Пильков вернулся на завод имени Горького. За самоотверженный труд в тылу в годы войны награжден почетным знаком. В послевоенные годы Федот Константинович хотел увековечить память тех людей, которые не побоялись встать на защиту Родины. Он обратился к руководству города с предложением воздвигнуть Монумент Славы в Зеленодольске.

Руководство города поддержало идею создания памятника, и к пятидесятилетию Великой Октябрьской революции был открыт Монумент Славы. Затем по его ходатайству в апреле 1968 года воздвигнут Обелиск Славы — Воин с автоматом в руках.

«Зеленодольцы внесли немалый вклад в обеспечение фронта в годы Великой Отечественной войны, поэтому считаю, что звание „Город трудовой доблести» присвоено городу справедливо. Спасибо Президенту России Владимиру Путину за такое решение. Благодаря этому об истории моей малой родины узнают жители всей страны. Я горжусь городом и его жителями!» — резюмировала собеседница агентства.

Работа над концепцией празднования Дня Победы уже началась Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

«С участием горожан выберем место для стелы»

В городах, получивших статус, устанавливают памятные стелы с изображением герба. В администрации «Татар-информу» рассказали, как планируется организовать торжества в Год защитника Отчества. По словам пресс-секретаря мэра Регины Чибриковой, работа над концепцией празднования Дня Победы уже началась. В этом году праздник будет особенным, подчеркнула она.

«Вчера было очень много комментариев в соцсетях от горожан. И действительно, это воспринимается как одна большая общая победа. Столько одобрительных комментариев, столько радости!» — отметила начальник пресс-службы администрации.

По поводу памятной стелы будут организованы публичные слушания. При участии горожан выберут место для ее установки.

«Предстоит большая работа, каждое мнение будут учитываться. Мы готовы совместно со всеми нашими жителями прийти к общему знаменателю», — заверила собеседница агентства.

На сегодняшний день в Зеленодольске остается в живых четыре ветерана Великой Отечественной войны. Участникам сражений уже сообщили о присвоении почетного статуса городу. Для них в юбилейный год победы организуют торжества и приемы.

Медиадиректор Информационного центра «Зеленый Дол» Татьяна Витовская добавила, что нужно отдать должное Совету ветеранов, администрации, главе Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву: проведена серьезная скрупулезная работа с архивами, проявлена настойчивость в достижении цели.

«Убеждена, год юбилея Победы в связи с присвоением высокого звания станет для нашего города особенным: появятся новые места памяти, которые будут напоминать все нам, какой великий Подвиг совершили в тылу зеленодольцы», — отметила жительница Зеленодольска.

Зеленодольский завод имени Горького в прошлом году построил три ракетных корабля для нужд Военно-морского флота Фото: © «Татар-информ»

Современный Зеленодольск

Недавно, выступая на совещании у Раиса РТ Рустама Минниханова, мэр Зеленодольска рассказал, что 2024 год в районе прошел под эгидой социально-экономического развития, патриотизма и семейных ценностей. По оценке, размер валового территориального продукта составит 94 млрд рублей, с ростом на 7% в действующих ценах. Оборот розничной торговли — 32 млрд рублей. Объем инвестиций – около 21 млрд.

Средняя зарплата в прошлом году выросла на 23% – до 62 тыс. рублей. Всего на крупных предприятиях работает более 56 тыс. человек.

Стабильно работают базовые предприятия промышленной отрасли — заводы имени Серго и Горького, проектно-конструкторское бюро, машиностроительный завод и другие.

Объем отгруженной продукции за 10 месяцев 2024 года составил 60 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 111%.

Зеленодольский завод имени Горького в прошлом году построил три ракетных корабля для нужд Военно-морского флота. В работе 6 контрактов по гражданскому судостроению на 12 млрд рублей, в том числе первый плавучий рыбзавод. Предприятие обеспечено заказами до 2027 года с пакетом контрактов на 220 млрд рублей.

Основным инженерным центром судостроения является Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. Сейчас идет работа над тремя проектами, в том числе два из которых не имеют аналогов в стране. Это суда-«невидимки» и безэкипажные корабли, военные и гражданские суда, которые войдут в серийное производство. Взят в работу вопрос по созданию центра безэкипажных и подводных роботизированных систем.

Завод имени Серго обеспечен гособорон- и гражданскими заказами. Объемы производства в 2024 году оцениваются на уровне 17,5 млрд рублей. Кроме выпуска основной продукции, POZIS изготавливает сложное технологическое оборудование, автоматические комплексы и испытательные стенды, нестандартные инструменты и оснастку. Подготовлен экспериментальный образец для автомобилей «Аурус», который будет передан производителям в ближайшее время.

В октябре прошлого года все три предприятия посетил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и дал им высокую оценку.