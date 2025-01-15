«Обычное дело для воина»: за что бойцы из Татарстана получают высокие награды на СВО

Военных по контракту из Татарстана объединяют чувства единения и патриотизма на передовой. Они всегда могут рассчитывать на помощь и крепкое плечо товарища. За подвиги и спасение сослуживцев бойцы награждены многочисленными медалями, но, как правило, они считают свои решительные действия обычной работой воина.





Фото: из личного архива бойца

«После Победы вернешь!»

Эльвира из Лениногорского района Татарстана поехала в зону СВО, чтобы обвенчаться в церкви с мужем Денисом. Вместе пара уже более 20 лет. Глава семейства служит на передовой под позывным Профессор.

Познакомились они в Альметьевске в декабре 2004 года. «Мне было 19 лет, в свободное от учебы время подрабатывала кассиром в зале игровых автоматов. Денис работал охранником. Это была любовь с первого взгляда, с тех пор мы не расставались. До сих пор меня охраняет», — с улыбкой говорит жена бойца СВО.

Фото: из личного архива бойца

В 2005 году сыграли свадьбу, 31 декабря родился первенец — Данила, через шесть лет – дочь Милана.

26 июля 2024 года Эльвира крестилась и поехала к мужу, чтобы обвенчаться в Дебальцево Донецкой Народной Республики. В Александро-Невском храме, построенном в 1897 году, священник скрепил их союз.

Сам Денис родом из Самарской области. Когда ему было 13 лет, семья переехала в Татарстан — в село Васильевка Альметьевского района. После окончания школы Денис поступил в Лениногорский политехнический колледж на специальность оператора по добыче нефти и газа, успешно окончил.

Срочная служба в пограничных войсках в Чечне с 2002 по 2004 год стала хорошей закалкой для Дениса: девиз пограничников «Долг, честь, Отечество» навсегда стал его жизненным кредо.

Именно такие мужчины не могут оставаться равнодушными к судьбе страны. Денис не долго раздумывал, когда началась спецоперация: в июне 2022 года он переступил порог военкомата. 9 июля при формировании татарстанского батальона «Алга» он был в его составе.

Фото: из личного архива бойца

В зоне СВО Денис приступил к службе в должности техника роты. В его обязанности входили координация и контроль работы технического персонала роты, поддержание боеготовности и обеспечение правильной эксплуатации и обслуживания боевой техники — БМП. А еще он взял на себя роль повара — бойцам очень нравятся приготовленные им блюда.

«Почему позывной Профессор? У меня плохое зрение. Увидев меня в очках, командир роты засмеялся и прокомментировал: ‘’Ты прямо на профессора похож!’’», — объясняет военный.

За отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России, Денис в 2024 году награжден медалями Жукова и «За боевые отличия».

Родные хоть и переживают за Дениса, но очень гордятся своим родственником. Зять Газинур подарил на нужды СВО легковую машину ВАЗ-2111, которую Денис доставит на передовую. Бабушка Дениса, Надежда Родионовна, вяжет бойцам СВО носки.

Фото: из личного архива бойца

Наступивший 2025 год Денис встретил в кругу семьи. После отпуска вернется на передовую. В качестве амулета у него веревочка, подаренная священником Анатолием в 2022 году перед штурмом. Деревянный крестик со временем оторвался, но боец верит в силу молитвы и не снимает с шеи веревочку. А еще он хранит шариковую ручку, подаренную таксистом, который ранее довез его. «После Победы вернешь!» – сказал он тогда Денису.

Три коробка спичек, запаянных в целлофановый пакет, Денис тоже считает счастливым оберегом. «Когда кто-то из близких едет на штурм, я передаю эти спички с условием возврата», — объясняет военный.

«Взяли лесопосадку без потерь»

Боец с позывным Абдулла приехал в Елабугу в отпуск к родным и рассказал о своей службе в зоне СВО. У помощника пулеметчика на груди три медали.

Фото: предоставлено Надеждой Хамидуллиной

Родом Абдулла из Азнакаево. После службы в армии переехал в Елабугу, женился. В 2022 году отправился на передовую. С того момента пошел уже третий год. Сегодня грудь героя украшают три награды. Медаль «За храбрость» II степени присуждена за штурм лесопосадки под названием «Бык».

«Там засел противник. В итоге он получил большой урон. Мы взяли лесопосадку без потерь. За это присуждена государственная награда», — скупо рассказал об этом эпизоде боец.

Еще у него медаль «Отважный» и медаль участника специальной военной операции. Но Абдулла не придает им большого значения. «Обычное дело для воина», — считает он.

На передовой военнослужащему помогают мысли о близких. «Дома ждут жена и дети. Если удается, звонят. Пишут письма. Порой на три месяца уходим на выполнение боевых задач — и три месяца тишины. Это трудно выдержать. Когда получается, передаю весточку через сослуживцев, что жив-здоров. Жены бойцов нашего взвода общаются между собой в отдельной группе», — рассказал он.

Фото: предоставлено Надеждой Хамидуллиной

Шефская помощь от неравнодушных елабужан доходит до адресатов. «Радует все, что из дома. Например, домашние соленья, чак-чак. В посылках приходят и детские письма. Читаешь их — порой даже слезы на глазах наворачиваются. Так тепло и трогательно», — признался боец.

К вере Абдулла пришел после ранения. «Над головой пронесся снаряд минометки-восьмидесятки. Было страшно. Слава богу, не взорвался. После этого я себе сказал: Бог есть, надо верить. Читаю все молитвы, что знаю», — пояснил военнослужащий.

Самое большое желание бойца — вернуться домой.

«Удалось отразить нападение противника»

39-летний участник специальной военной операции Фанис Ахунов из Арска при спасении товарища получил ранение, но не бросил позицию. За свои действия на передовой он награжден многочисленными медалями.

Сейчас ставший офицером татарстанец служит в Нижегородской области, занимается обучением бойцов. В 18 лет он прошел армейскую службу в Хабаровске, а позднее решил стать контрактником. В 2010 году Фанис по контракту ушел в Чечню. Шесть месяцев там, шесть месяцев здесь — в Казани солдат обучали воинскому делу. В горах Кавказа он служил почти семь лет, у него большой боевой опыт.

Супруга Фаниса — Руфина из Соль-Илецка. Вместе они растят троих детей.

Фото: из личного архива бойца

«Когда мы отдыхали в Соль-Илецке, Фанис привез дочь хозяйки квартиры. Женился в 34 года. Невестка Руфина похожа на нас, живем во взаимопонимании. Фанис такой же простой, как и я, а пунктуальностью, любознательностью он похож на отца», — рассказала мама бойца Гульсина апа.

Фанис служит на передовой с 2022 года. «Он никогда не жалуется. Очень аккуратный человек. Не пьет и не курит», — продолжила рассказ мать военного.

11 марта 2023 года во время боя пулеметчик Мухаметгалиев был ранен от артобстрела. Сержант Фанис Ахунов ползком добрался до бойца, оказал первую помощь и вывез в безопасное место для эвакуации в госпиталь. Благодаря действиям Фаниса его товарищ сохранил руки, ноги и глаза.

8 декабря 2023 года сержанту Ахунову и его подчиненным было поручено укрепить лесополосу возле населенного пункта Иваново Харьковской области. Ночью Фанис заметил группу диверсантов противника и открыл огонь.

В результате личный состав был поднят по тревоге, и нападение удалось отразить. Сам Фанис, несмотря на полученное осколочное ранение, продолжал участвовать в бою.

Дома висит парадный костюм Фаниса с медалями. Он награжден медалями «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть», медалью Жукова.

«Сослуживцы, участвующие в специальной военной операции, скучают по нему. Он и сам скучает. Пусть все они будут живы и здоровы!» — желает Гульсина ханум.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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