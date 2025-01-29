«Вклад Зеленодольска в Победу неоценим»: как жители города работали на фронт в годы войны

В годы войны зеленодольцы шили одежду, рыли окопы, строили корабли, выпускали снаряды. В 2025-м Зеленодольск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». «Татар-информ» посвящает этому событию серию публикаций. В этой статье мы рассказываем, как возник город, каким он был в годы Великой Отечественной войны и как его жители помогали фронту.





Рабочий поселок Зеленый Дол в 1932 году был преобразован в город Зеленодольск

Фото: commons.wikimedia.org

Исторический ракурс

История Зеленодольска связана с рядом населенных пунктов. В начале XIX века переселенцы из русского села Вязовые Свияжского уезда основали село Гари (другое название – Зеленый Дол).

В 1894 году была открыта железнодорожная станция Зеленый Дол, при ней в 1898 году создано деревообрабатывающее предприятие (ныне акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод»).

В 1854–1857 годах на участке берега залива реки Волги, известного как «Кабачищенская поляна», переселенцами из марийского села Большие Параты основан выселок, с 1865-го – деревня Кабачищи.

В 1880-е Кабачищенский затон стал постоянным местом зимовки и ремонта речных судов. В 1895 году в нем были заложены стационарные судоремонтные мастерские Казанского округа путей сообщения, обслуживавшие казенные землечерпальные и другие суда (ныне Зеленодольский завод им. А. М. Горького).

С 1897 года поселок носил название Паратский затон (Паратск), а с 1928 года — рабочий поселок Зеленый Дол. В 1932 году он был преобразован в город Зеленодольск. 16 июля 1958 года Зеленодольск стал центром Зеленодольского района.

На площади, ныне носящей название Победы, люди впервые услышали весть о начале войны Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

«Было очень трудно, но все отдавали государству, чтобы содержать фронт»

В 30-40-е годы прошлого века зеленый город на Волге был небольшим, здесь жили чуть более 30 тысяч человек. Покой маленького мирного городка, как и всей страны, был нарушен 22 июня 1941 года.

На площади, ныне носящей название Победы, люди впервые услышали весть о начале войны. Жизнь людей не просто изменилась, а перевернулась. От южного фронта Зеленодольск отделяло более 1,2 тыс. километров, от войны на западе – чуть меньше: более 800 км.

Всего на фронт из Зеленодольска ушло 28 785 человек, почти половина из них не вернулись с полей сражений – 11 505 жителей города отдали свои жизни за Победу.

Но те, кто остался здесь, в сотнях километров от войны, совершали свой подвиг – трудовой. Тыл – тот же фронт, только без выстрелов и разрывов снарядов.

Генрих Гаврилов: «Старики, люди помогали, все работали с утра до вечера – и дома работали, и по хозяйству надо было… Было очень трудно, но все отдавали государству, чтобы содержать фронт» Фото: скриншот видео

По воспоминаниям участника войны Генриха Гаврилова, ушедшего из жизни в 2023 году, зеленодольцы очень много работали, чтобы поддержать фронт, а сам он, будучи 19-летним мальчишкой, был выбран председателем сельсовета.

«Я освобождал Украину, Харьков и Кривой Рог, освобождал дорогу с Харькова на Донецк. И под Кривым Рогом меня ранили, 5 месяцев в госпитале лежал, потом отпуск дали на полгода. Я вернулся в деревню. И мне, девятнадцатилетнему мальчишке, предложили стать председателем сельсовета. Я говорю: «Неужели нет никого? Нет?» И действительно никого не было. Я согласился. Старики, люди помогали, все работали с утра до вечера – и дома работали, и по хозяйству надо было… Было очень трудно, но все отдавали государству, чтобы содержать фронт», – рассказывал ветеран Великой Отечественной войны.

Из сохранившихся «свидетелей» военной поры в Зеленодольске остались лишь «Полукамушки», построенные на рубеже XIX-XX веков Фото: скриншот видео

«Все, кто остался в Белоруссии, были заживо закопаны в первые дни оккупации»

Несмотря на то что практически все мужское население Зеленодольска ушло на фронт, к ноябрю 1941 года его численность выросла до 60 тысяч – за счет эвакуированных из 36 западных областей страны, оказавшихся в оккупации.

Чтобы разместить людей, в считаные месяцы в Зеленодольске было построено более 130 жилых домов-бараков. В одной трехкомнатной квартире проживало до 18 человек. Тех бараков уже нет, их снесли в 80-е годы прошлого века. Из сохранившихся свидетелей военной поры в Зеленодольске остались лишь «Полукамушки», построенные на рубеже XIX-XX веков.

Почетный гражданин Зеленодольска, экс-заместитель главврача центральной районной больницы Елена Тверскова рассказала, что ее бабушка и мама приехали из Белоруссии в Подмосковье в 1941 году. В Москве жил родной брат бабушки, он был главным инженером судостроительного завода.

Елена Тверскова: «И вот таким образом обогревались в классах, группировали детей, чтобы было теплее, топили буржуйки» Фото: скриншот видео

В 1941 году судостроительный завод эвакуировали в Зеленодольск. Так, ее мама, бабушка и родной брат бабушки оказались в маленьком татарстанском городке. Когда бабушка обратилась за трудоустройством, ей сказали, что буквально на днях на фронт ушел директор школы №1, и, учитывая, что у нее был диплом о высшем образовании, она возглавила образовательное учреждение. Семье была выделена комната в «Полукамушках».

В осенние и зимние месяцы в Зеленодольске было очень холодно, дома и школы отапливались при помощи печей. Учителя и дети добывали в лесу дрова, сучья, сухостой, затем привозили все это со старшими учениками в школу.

«И вот таким образом обогревались в классах, группировали детей, чтобы было теплее, топили буржуйки. Но бабушка всегда говорила – это хорошо, что мы уехали в эвакуацию, потому что все, кто остался в Белоруссии, вся родня, были заживо закопаны в первые же дни оккупации», – поделилась воспоминаниями Елена Тверскова.

В кратчайшие сроки предприятия должны были наладить свои производства и выпуск продукции, остро необходимой фронту Фото: скриншот видео

В кратчайшие сроки предприятия должны были наладить свои производства

В самые тяжелые первые месяцы войны с июля по декабрь 1941 года в Предуралье и за Урал из фронтовых и прифронтовых районов страны было эвакуировано 2593 предприятия. Только в Татарстан их прибыло порядка 70, в том числе в Зеленодольск.

В кратчайшие сроки предприятия должны были наладить свои производства и выпуск продукции, остро необходимой фронту. В некоторых случаях оборудование размещалось и вводилось в строй под открытым небом, после чего вокруг него возводились стены и крыши цехов.

На судостроительном заводе имени Горького выпускали бронекатера. С 1941-го по 1945-й их было построено 117 Фото: скриншот видео

На судостроительном заводе имени Горького выпускали бронекатера. С 1941-го по 1945-й их было построено 117. Они входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. Многие из зеленодольских бронекатеров приняли участие в знаменитой Сталинградской битве, переломившей ход войны. Здесь также выпускались артиллерийские снаряды. За время войны завод дал фронту свыше 4 млн артиллерийских снарядов, около 3 тыс. пулеметов, 26 тыс. саперных лопат, около 3 тыс. корпусов авиабомб.

В годы Великой Отечественной войны из 5 тыс. рабочих зеленодольского завода имени Горького на фронт ушло более 2,8 тыс. человек, каждый третий не вернулся.

Завод имени Серго в годы войны ласково называли «Серегой». На предприятии выпускали снаряды для малокалиберной артиллерии Фото: скриншот видео

Завод имени Серго в годы войны ласково называли «Серегой». На предприятии выпускали снаряды для малокалиберной артиллерии. Всего «серговчанами» было собрано около 110 миллионов гильз и снарядов.

«Мощности завода, на котором в годы войны работала моя прабабушка, позволяли произвести 150 тыс. снарядов в месяц, в военные годы завод стал производить 1,5 млн снарядов в месяц, что в 10 раз превышало первоначальные мощности. Продукцию, которую раньше изготавливали за десять месяцев, стали выпускать за один. Фатыма Низамовна Мухаметзянова работала в цехе №18, где изготавливала гильзы для снарядов», – рассказала правнучка труженицы тыла Камиля Мухаметзянова.

Ветераны говорят, что каждый третий снаряд, ударивший по немецко-фашистским захватчикам, был произведен в Зеленодольске.

Капитолина Козлова: «Один раз я горела – горячая стружка попала мне под фуфайку. Чувствую, что пахнет горелым, не пойму, что такое, где что горит. Подбежали, а оказывается, спина моя» Фото: скриншот видео

Детям приходилось придумывать приспособления из-за маленького роста, чтобы они доставали до станков

В целом из 15 производств Зеленодольска 12 было переведено на выпуск военной продукции. Работали в основном старики, женщины и дети по 12-16 часов в сутки. Вместо обеда у них был сухпаек, иногда давали баланду. Детям приходилось придумывать приспособления из-за маленького роста, чтобы они доставали до станков.

По воспоминания труженицы тыла Капитолины Козловой, ей ставили две таких подставки.

В целом из 15 производств Зеленодольска 12 было переведено на выпуск военной продукции Фото: скриншот видео

«Всю войну проработала на снарядах. На первом участке работала, снимала фаску. Чтобы фрезу нарезать для резьбы, надо фасочку сделать сначала на станке. <…> Нам мальчишки у автоматов стружку разбросают, мы на нее ляжем и спим. Один раз я горела – горячая стружка попала мне под фуфайку. Чувствую, что пахнет горелым, не пойму, что такое, где что горит. Подбежали, а оказывается, спина моя. А я и не чувствую, сплю на стружке», – рассказала жительница Зеленодольска.

В 1941 году Маргарите Босых только исполнилось 14 лет. В числе других подростков она работала браковщицей, проверяя качество изготовленных снарядов. Если находили брак, то всю партию отправляли на пересмотр. Проплакавшись, подростки снова брались за работу.

«Во время войны завод выпустил более 4 млн артиллерийских снарядов. В этом есть заслуга моей прабабушки», – рассказал правнук труженицы тыла, ученик зеленодольской школы в Зеленодольске Фото: скриншот видео

Жительница Зеленодольска Марфуга Гадиева пришла на завод им. Горького, когда ей было 16 лет. До станка она не доставала, работа была трудной, в цеху – холодно. Начав учеником токаря, через несколько месяцев она уже перевыполнила план. И так – до конца войны. «Во время войны завод выпустил более 4 млн артиллерийских снарядов. В этом есть заслуга моей прабабушки», – рассказал правнук труженицы тыла, ученик зеленодольской школы в Зеленодольске.

«Каждый шестой самолет был построен в Татарии и частично из зеленодольской фанеры»

Невозможно переоценить и вклад фанерного производства в победу над врагом. На выпуск военной продукции были переведены два фанерных производства в Зеленодольске. Выпущены 44 тыс. кубометров фанеры, в том числе для строительства понтонных мостов и деталей самолетов. Каждый шестой самолет в годы Великой Отечественной войны был построен в Татарии и частично из зеленодольской фанеры.

Знаменитая в Зеленодольске башня «Тамара», построенная задолго до войны, стала производственным цехом Фото: скриншот видео

Знаменитая в Зеленодольске башня «Тамара», построенная задолго до войны, стала производственным цехом. Здесь были установлены станки для производства спичек, без которых трудно представить и нынешний быт.

Бревна доставлялись на плотах по Волге, а потом в любую погоду детскими и женскими руками перекатывались в цеха. Лето было спасением. Труднее приходилось в остальные времена года, когда детская кожа трескалась до крови и раны просто не успевали заживать.

Бревна доставлялись на плотах по Волге, а потом в любую погоду детскими и женскими руками перекатывались в цеха Фото: скриншот видео

Валентина Миронова пришла работать на фанерный завод в 15 лет. По воспоминаниям труженицы тыла, она была маленькая, а работы было очень много: сначала привозили сырье, его сгружали в варочной, затем делали шпон. Валентина измеряла его толщину, была старшим контролером. «Маленькая, но шустрая была, везде пролезала. И в пилоточку ходила, проверяла, какой развод у пилы. И на спичечном станке работала. В моей смене всегда все было хорошо», – рассказывала женщина.

Валентина Миронова пришла работать на фанерный завод в 15 лет Фото: скриншот видео

Также в Зеленодольске с начала войны стали производить лыжи для нужд фронта. Именно на них лыжные батальоны принимали участие в боевых действиях. Маршал Рокоссовский, говоря о лыжных батальонах, отмечал их большой вклад в победе над немецко-фашисткими захватчиками.

Валили лес, строили Казанский обвод, спали по два-три часа

Помимо работы на оборонных предприятиях, жители Зеленодольска строили Казанский обвод, швейную фабрику, валили лес, трудились в поле. Люди совершали ежедневный трудовой подвиг.

Казанский обвод – уникальное оборонительное сооружение на случай прорыва немецко-фашистских войск к Волге Фото: скриншот видео

Казанский обвод – уникальное оборонительное сооружение на случай прорыва немецко-фашистских войск к Волге. И здесь главной рабочей силой стали женщины, старики и подростки. Более 280 тыс. человек из районов Татарии в октябре 1941 года начали строить оборонительное сооружение в виде полукольца.

Приемка оборонительного рубежа состоялась 11 февраля 1942 года. Комиссия приняла на территории Татарской АССР более 331 км противотанковых препятствий, 1420 дерево-земляных огневых точек, 397 командно-наблюдательных пунктов, 419 землянок.

В поселке Нижние Вязовые в 2014 году воздвигнут памятник труженикам тыла, трудившимся на строительстве Казанского обвода Фото: скриншот видео

В поселке Нижние Вязовые в 2014 году воздвигнут памятник труженикам тыла, трудившимся на строительстве Казанского обвода. Среди них – Зинаида Горбатенкова. В 13-летнем возрасте девочку возили рыть окопы в холодной промерзшей земле. Ее правнук говорит, что, со слов бабушки Зины, ручки у нее были маленькие, а лопата тяжелая. Подростки тогда заменяли труд мужчин. В 14 лет она пошла работать на швейную фабрику – носила кирпичи, помогала ее строить. В 1944 году фабрика заработала. Когда закончилась война, Зинаиде было 17 лет.

Подростки спали по два-три часа в сутки. Некоторые девушки работали на валке леса. Лошадей не было, поэтому бревна приходилось тянуть на себе. Часть бревен шла на отогрев промерзшей земли.

В 13-летнем возрасте Зинаиду Горбатенкову возили рыть окопы в холодной промерзшей земле. Ее правнук говорит, что, со слов бабушки Зины, ручки у нее были маленькие, а лопата тяжелая Фото: скриншот видео

Другой группе девушек приходилось рано вставать и идти по морозу на другой конец города, в лес, чтобы спиливать сучья деревьев и обеспечивать горожан дровами.

Люди не могли покинуть рабочее место, ведь это приравнивалось к измене.

Первым крупным событием этого времени стало открытие в 1949 году Зеленодольского проектно-конструкторского бюро Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

1950-е годы стали временем развития транспортных артерий района

В послевоенные годы в истории Зеленодольского района начался новый этап. Страна восстанавливалсь, а город и район наращивали свой экономический потенциал. Первым крупным событием этого времени стало открытие в 1949 году Зеленодольского проектно-конструкторского бюро.

Завод имени Серго после войны начал выпускать легендарный холодильник «Мир» — одну из лучших моделей в СССР.

Завод имени Серго после войны начал выпускать легендарный холодильник «Мир» — одну из лучших моделей в СССР Фото: © «Татар-информ»

1950-е годы стали временем развития транспортных артерий района. Так, в 1955 году сооружен второй коридор железнодорожного моста через Волгу. Завершено строительство автомагистрали Казань – Зеленодольск, открылось автобусное сообщение со столицей республики.

В честь 50-летия советской власти 6 ноября 1967 года в городе открыт парк Победы и зажжен Вечный огонь. Его привезли из Волгограда, с Мамаева кургана. Права пронести факел были удостоены зеленодольцы — Герои Советского Союза Вали Хазиев и Иван Засорин. Сегодня их барельефы украшают зеленодольский парк Победы. Всего в парке Победы увековечены имена 15 Героев Советского Союза, двух полных кавалеров ордена Славы и одного Героя России.

В честь 50-летия советской власти 6 ноября 1967 года в городе открыт парк Победы и зажжен Вечный огонь Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В 1997 году в состав Зеленодольского района вошел остров-град Свияжск. А спустя 20 лет, в 2017 году, Свияжский Успенский монастырь пополнил Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще одна святыня – Раифский Богородицкий мужской монастырь был восстановлен в начале 1990-х годов. Ежегодно эти православные жемчужины посещают более миллиона туристов.

В 1997 году в состав Зеленодольского района вошел остров-град Свияжск Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В год, когда Зеленодольск отмечал свое 85-летие, в 2017-м, ему был присвоен новый статус – ТОСЭР. Сегодня на территории опережающего развития «Зеленодольск» работают 26 резидентов. Объем инвестиций – 20 млрд рублей, создано 12 тыс. рабочих мест. ТОСЭР формирует 27% доходов местного бюджета, и ряд резидентов входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков района. Также в последние годы появилось пять новых индустриальных парков.

«Знаковое событие»

Город Зеленодольск сегодня — пятый по величине город Татарстана. В городе на Волге живут более 100 тыс. человек.

На традиционном совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов заявил, что присвоение городу Зеленодольск звания «Город трудовой доблести» – знаковое событие.

«Вклад Зеленодольска в общую победу нашей страны неоценим, и мы всегда должны это помнить», – сказал Раис РТ.

По информации пресс-службы администрации района, объем валового территориального продукта в 2024 году составит, по оценке, 94 млрд рублей, с ростом на 7% в действующих ценах. Оборот розничной торговли — 32 млрд рублей. Объем инвестиций – около 21 млрд.

Средняя зарплата в прошлом году выросла на 23% – до 62 тыс. рублей. Всего на крупных предприятиях работает более 56 тыс. человек.

Стабильно работают базовые предприятия промышленной отрасли — заводы имени Серго и Горького, проектно-конструкторское бюро, машиностроительный завод и другие.

Объем отгруженной продукции за 10 месяцев 2024 года составил 60 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 111%.

«Большой Зеленодольск», завод по производству мороженого и грузовой порт

В Зеленодольске появляются новые производства. Строится первый в России комплекс по производству крупнотоннажных компрессоров. Он будет сдан в 2025 году. Объем инвестиций – более 10 млрд рублей. Подписаны контракты на 12 изделий на сумму 30 млрд рублей. И это проект технологической независимости страны, который не имеет аналогов в России.

В Зеленодольске появляются новые производства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также на весну 2025 года запланировано строительство фабрики «Славица» с объемом инвестиций 3 млрд рублей. Это будет современный завод по производству мороженого в стране. Также весной начнется строительство двух предприятий по производству трубопроводов, запорной арматуры и строительной химии. Планируется строительство жилья для сотрудников. Общий объем инвестиций в проект — 12 млрд рублей.

В промпарке «Тура 2.0» разместятся компании «Нэфис», «Кеген», дилерские компании «Россельмаш» и «Амкадор». Объем инвестиций – 20 млрд рублей с созданием 2 тыс. рабочих мест. Более половины компаний пришли в Зеленодольск из других регионов страны.

Еще одна важная точка экономического роста – территория Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. В СММЛЦ открыт грузовой порт. Причальная стенка обеспечивает одновременную швартовку 13 судов класса «река-море». Вдоль причала расположены железнодорожные пути с пропускной способностью до 1,5 тыс. вагонов в сутки.

В процессе реализации проект «Большой Зеленодольск». Общий объем инвестиций в инфраструктуру уже составил более 11 млрд рублей. Развитие идет в рамках мастер-плана Казанской агломерации, подготовленной Институтом пространственного планирования. На стадии завершения работы по строительству новой дороги Ш1, которая свяжет Новую Туру и Осиново с трассой М7 и Казанью.